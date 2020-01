Butični in ne masovni turizem

28.1.2020 | 11:25

Prihodnost turizma v občini Šentjernej očitno zanima dosti domačinov.

Šentjernej - Pred kratkim je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekal 2. forum za zavoj turizma. Organizirali so ga v okviru dejavnosti za razvoj turizma, ki so se pričele lani s Strategijo razvoja turizma v občini Šentjernej za obdobje od 2019 do 2029.

Tanja Pavlič iz Zavoda Historium

Elizabeta Kušljan Gegič in Tanja Pavlič

Udeležence foruma je uvodoma pozdravil podžupan v funkciji župana Janez Selak, nato pa je Tanja Pavlič v vlogi organizatorke razvojnih aktivnosti v turizmu in pripravljavke strategije razvoja predstavila predlagane razvojne projekte za 10-letno obdobje. Zeleno luč je občina prižgala z odobrenimi finančnimi sredstvi v letošnjem proračunu.

Pavličeva je povedala, da naj bi se šentjernejski turizem v prihodnosti začrtal kot butični in ne masovni turizem, za zgodbo o uspehu pa je potreben porast prenočišč in turistične potrošnje. Turistične storitve morajo postati kvalitetnejše, da bodo zadostili visoka pričakovanja zahtevnega ciljnega gosta. Ta bo po njenem mnenju pripravljen plačati več za nadstandardno turistično doživetje kot manj za povprečno turistično izkušnjo v stilu ponudbe masovnega turizma. Pri tem ne gre pozabiti na ukrepe za zaščito okolja in za ohranjanje bogate kulturne in naravne dediščine, ki jo imajo. Turizem naj bo trajnostni, ki bo omogočal visoko kakovost življenja občanov tudi bodočim generacijam.

Prestavitev muzeja na prostem

Projekti, o katerih so udeleženci razpravljali v okviru krajše delavnice, so rezultat upoštevanja rezultatov ankete stanja v turizmu v Šentjerneju iz Strategije razvoja, mnenja javnosti s prvega podobnega foruma za razvoj turizma. Eden nujnejših projektov je nedvomno prestavitev Muzeja na prostem Pleterje na novo lokacijo v Šentjerneju.

Kakšne aktivnosti predlagajo za desetletno obdobje na področju turizma, bodo predstavili na naslednji seji občinskega sveta Občine Šentjernej.

dr. Marko Koščak

Poseben gost večera je bil dr. Marko Koščak, sourednik nedavno izdane knjige Upravljanje trajnostnega razvoja v lokalnih turističnih destinacijah. V Šentjerneju je predstavil strokovni pogled na način razvijanja turizma v šentjernejski dolini ter poudaril pomembnost dolgoročne usmeritve v trajnostni in odgovorni turizem. Pri tem ne bo šlo brez osebnega pristopa in zagotovitve kvalitetnih lokalnih doživetij, odgovornega in dolgoročnega načrtovanja ter stalnega nadzora nad izvajanjem razvojne strategije, vzpostavitve lokalnih oskrbovalnih verig za ustvarjanje večje dodane vrednosti in priložnosti za nova delovna mesta v lokalnem okolju, vzpostavitve ponudbe za ciljne skupine z optimalnim tržnim potencialom za lokalno okolje, še posebej za obiskovalce s posebnimi potrebami, preverjanja nosilne sposobnosti lokalnega okolja s poudarkom na obveznem preverjanju pri lokacijah naravne in kulturne dediščine, ki bi jih želeli tržiti, brez komunikacije, itd.

Kot pove Pavličeva, so udeleženci foruma predlagali otvoritev turističnega informacijskega centra v občini in nekatere druge koristne predloge za turistične projekte v naslednjih desetih letih, kot npr. turizem v povezavi z Gorjanskimi košenicami, vaškimi plažami na Krki in pa tudi rešitve glede OPN-ja v povezavi s predlogom za glamping.

L. M., foto: Zavod Historium