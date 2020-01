Obsojen še zadnji ugrabitelj

28.1.2020 | 16:40

Omar Abidi je po osmih mesecih v priporu ugrabitev Mirka Moravca priznal in ob tem zaprosil za takojšnjo premestitev v zapor. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Pet mesecev po tistem, ko sta bila za ugrabitev Mirka Moravca obsojena Oubi Boutrid iz Alžirije in Abdkarim Kadfe iz Maroka se je na novomeškem okrožnem sodišču v torek odvilo še sojenje tretjemu ugrabitelju Omarju Abidiju.

Tudi ta je dejanja priznal, kazen ki ga je doletela, pa je enaka kot pri Boutridu in Kadfeju – eno leto in devet mesecev zapora ter izgon iz Slovenije za obdobje petih let.

Do zamika pri sojenju Abidiju je prišlo, ker je ta v policijski preiskavi zatrdil, da je bil v času storitve kaznivih dejanj mladoleten in kot datum svojega rojstva navedel 14. september 2001. S tem si je, kot se je kmalu izkazalo, naredil precej slabo uslugo. Sodišče namreč od alžirskih organov vse do danes ni uspelo pridobiti podatkov o njegovi dejanski starosti, Abidi pa je v tem času ostal v priporu, ki je glede pravic in ugodnosti precej strožji in neugodnejši od zapora. Na koncu je s pomočjo sorodnikov dokumente o svoji starosti sodišču priskrbel sam, pri čemer se je izkazalo, da je bil rojen 14. septembra 1993.

Abidi je bil, tako kot Boutrid in Kadfe, obsojen storitve treh kaznivih dejanj, in sicer ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila. Dogodek, ki je pretresel Slovenijo, se je zgodil 8. maja lani, ko je trojica migrantov med delom v njegovem vinogradu pri Malem Nerajcu pristopila do takrat 79-letnega Moravca in ga prosila za vodo. Žal ni ostalo le pri tem. Moravcu je trojica zagrozila z nožem, nato pa so ga zvezali, od njega zahtevali denar, mu prebrskali žepe in preiskali klet. Nato so mu zalepili še usta, ga vrgli v prtljažnik njegovega ford c maxa in pokrili z odejo ter se skupaj z njim odpeljali proti Italiji, saj niso hoteli, da bi Moravec o njihovem dejanju obvestil policijo. Po kakih petih urah divje vožnje je trojica avto zapustila pri vasi Prelože v Občini Divača. Moravcu so pred tem prerezali vezi, tako da mu je nekako uspelo poiskati pomoč, sami pa so peš nadaljevali proti Italiji, kjer so jih čez nekaj ur prijeli italijanski varnostni organi in jih še isto noč predali slovenskim policistom.

Abidi je imel v času prijetja pri sebi torbico, ki jo je odvzel Moravcu, njegove biološke sledi pa so našli tudi na lepilnem traku in vrvici, s katerima so zvezali ugrabljenega Belokranjca. Ta je v preiskavi povedal, da je Abidi med vožnjo sedel na zadnjem sedežu in bdel nad njegovim obnašanjem.

Moravec je preko svojega odvetnika proti vsem trem ugrabiteljem vložil tudi premoženjsko-pravni zahtevek za poplačilo nematerialne škode v višini 50.000 evrov, a ga je sodnica Betka Šimc glede tega napotila na zasebno pravdo. Abidiju je naložila le, da mora skupaj s sostorilcema Moravcu povrniti stroške popravila avtomobila v znesku nekaj več kot 200 evrov.

Boris Blaić