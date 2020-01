Koncert simfonikov letos v znamenju dveh jubilejev

28.1.2020 | 18:10

Dirigent Miro Saje s svojimi simfoniki na lanskoletnem koncertu. (Foto: I. V, arhiv DL)

Matija Slak in Gregor Macedoni na novinarski konferenci (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak sta predstavila letošnjo izvedbo tradicionalnega koncerta novomeškega simfoničnega orkestra na predvečer kulturnega praznika. Program bo letos v znamenju 30. obletnice delovanja novomeškega simfoničnega orkestra, ki je prvič nastopil 7. februarja leta 1990, in 100. obletnice Novomeške pomladi, ki jo bodo v dolenjski prestolnici obeleževali skozi vse leto.

Kot so sporočili iz novomeške občine, simfoniki pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta pripravljajo sedem skladb domačih in tujih ustvarjalcev, vodja projekta Slak pa je izpostavil nastope domačih solistov – violončelistke Zale Vidic, sopranistke Ane Berus in mezzosopranistke Irene Yebuah Tiran. Slednja bo zapela Pesem srečnega popotnika, ki jo je po besedilu Severina Šalija za drugo izvedbo koncerta leta 1991 uglasbil ravnatelj novomeške glasbene šole Zdravko Hribar, ki bo pri tej skladbi prevzel dirigentsko palico iz rok Sajeta.

Pod scenarij sta se podpisala Tomaž Koncilja in Carmen L. Oven, ki bo ob Luki Bregarju tudi povezovala program, za scenografijo pa bodo poskrbeli člani Mladinskega društva Goga iz novomeške gimnazije.

Po besedah župana Macedonija je koncert, ki vsako leto napolni dvorano Marof, zgovoren dokaz o kakovosti novomeške kulturne produkcije, ki temelji na tradiciji raznolikih ljubiteljskih ustvarjalcev. O tem pričajo tudi ostale prireditve, s katerimi so se javni zavodi, organizacije, društva in posamezniki pridružili obeleževanju kulturnega praznika, so še dodali.

Podrobnejši program je v priponki, tradicionalni koncert pa bo kot že zapisano na predvečer kulturnega praznika v petek, 7. februarja, ob 19. uri v športni dvorani Marof, vstop bo prost.

M. Ž.