Letos zadnji del prenove železnih mostov prek Save in Krke

28.1.2020 | 19:30

Prenova mostu čez Savo konec avgusta lani. (Foto: M. L., arhiv DL)

Brežice - V Brežicah, kjer so lani končali celovito prenovo 115-metrskega več kot 110 let starega in močno načetega železnega mosta prek Save, se bodo letos lotili prenove njegovega nadaljevanja s podobnim mostom, ki Krko preči malo pred njenim izlivom v Savo, je poročala STA. Naložba naj bi stala približno 800.000 evrov, prenovitvena dela nameravajo končati do konca leta.

Brežiški župan Ivan Molan je povedal, da so za nekoliko zahtevnejšo prenovo starega savskega mosta odšteli nekaj manj kot 1,1 milijona evrov in da bo občina prenovo obeh mostov ter vmesnega povezovalnega cestišča plačala sama. Ponovno uvedbo prometa preko obeh mostov pa pričakujejo najkasneje do pomladi prihodnje leto.

Molan je med letošnjimi podobnimi občinskimi infrastrukturnimi naložbami napovedal tudi približno 400.000 evrov vredno sanacijo starega lesenega mosta čez Krko v Cerkljah ob Krki.

M. Ž.