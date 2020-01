Zasegli ukradeno orodje

29.1.2020 | 09:25

Zaseženo orodje (Foto: PP Črnomelj)

Policisti PP Črnomelj so med izvajanjem policijskega postopka osumljencu zasegli električno orodje, za katero obstaja sum, da izvira iz kaznivih dejanj. Policisti pozivamo morebitne oškodovance kaznivega dejanja, ki bi orodje prepoznali, da se zglasijo na PP Črnomelj ali policiste pokličejo na telefonsko številko 07 35 66 600.

Nezakoniti prehod državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Križevske vasi (PP Metlika) izsledili in prijeli devet državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. L.-S.