Nedograjen petnajst let sameva

29.1.2020 | 10:45

Dom, ki že 15 let sameva. (Foto: M. G.)

Osilnica - Ob prevzemu vodenja občine Osilnica je nova županja Alenka Kovač dokončanje doma starejših občanov, ki je bil leta 2005 z večinskimi sredstvi Agencije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, s sedežem v Novemu mestu, in manjšim vložkom občine sezidan do tretje gradbene faze, izpostavila kot prednostno nalogo.

Zavedala se je – tako kot njena predhodnika Anton Kovač in Antun Volf, da brez pomoči države projekt, ki je bil voden mimo vednosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ne bo uresničljiv. Za dokončanje trinadstropne stavbe, velikosti 4500 kvadratnih metrov, bi namreč potrebovali približno štiri milijone evrov, a se denarja za to ne najde. Tudi ob sestavljanju državnega proračuna za leto 2020 občini ni uspelo z amandmaji nekaterih poslancev zagotoviti vsaj manjšega denarnega vložka za začetek del na domu. Ista namera je spodletela prejšnjemu županu Volfu leta 2017. Pristojna vladna služba je namreč v odgovoru spomnila, da je stavbo gradila izključno tamkajšnja lokalna skupnost in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri financiranju projekta ni sodelovalo, a so vseeno na pobudo tega ministrstva svoj čas potekali pogovori, da bi DSO Osilnica postal enota socialnovarstvenega zavoda DSO Črnomelj ali DSO Kočevje, vendar se oba zavoda za ustanovitev nove (osilniške) enote nista odločila. Iz navedenega razloga DSO Osilnica ni bilo mogoče vključiti v javno mrežo institucionalnega varstva za starejše, ministrstvo pa iz proračunskih sredstev tudi ni moglo zagotoviti sredstev za dokončanje tega objekta.

Kljub trdim stališčem države, dodaja Kovačeva, puške ne bodo vrgli v koruzo.

M. G.