Koncert posavskih glasbenih šol

29.1.2020 | 13:45

Alenka Černelič Krošelj, Katja Krnc, Mitja Režman in Daniel Ivša. (Foto: A. Matijevc)

Mitja Režman se je muzeju zahvalil v imenu vseh treh glasbenih šol. (Foto: M. L.)

Brez njih ne bi bilo letošnjega petega skupnega koncerta posavskih glasbenih šol. (Foto: A. Matijevc)

Brežice - V Viteški dvorani posavskega muzeja Brežice so se glasbene šole Brežice, Krško in Sevnica nedavno predstavile na skupnem koncertu. Koncert so pripravili letos petič zapored. Na teh petih koncertih se je predstavilo skupno 238 nastopajočih.

Zbrane na koncertu je nagovorila direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj, ki se je pri tem zahvalila Glasbene šole Brežice Danielu Ivši, ravnatelju Glasbene šole Krško Mitji Režmanu in ravnateljici Glasbene šole Sevnica Katji Krnc. Ravnatelj Režman se je muzeju zahvalil v imenu glasbenih šol.

M. L.

