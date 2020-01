Trčila pod vplivom alkohola

29.1.2020 | 12:30

Ilustrativna slika

Včeraj okoli 17.30 je na glavni cesti pri Pijavi Gorici prišlo do prometne nesreče, ker je voznica osebnega vozila pri vključevanju iz stranske ceste odvzela prednost vozniku osebnega vozila. V trčenju se je voznica lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so pri ogledu kraja nesreče in z zbiranju obvestil ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola (0,33 mg/l), prav tako je pa bil pod vplivom alkohola tudi drug voznik (0,96 mg/l), ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper oba kršitelja so policisti ustrezno ukrepali.

Motena oskrba z vodo

Danes do predvidoma 14 ure bo motena oskrba s pitno vodo v naselju Orehovec na vodovodnem sistemu Kostanjevica na Krki, zaradi okvare na vodovodnem omrežju. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. V Kostak d.d. priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

M. L.-S.