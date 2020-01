Jones odhaja, Smodiš prihaja

29.1.2020 | 12:15

Matjaž Smodiš je zadnja leta gradil uspešno zgodbo z Žoltastimi Troti, ki v drugi državni ligi trenutno zasedajo drugo mesto, že nekaj let pa je tudi trener na tekmi vseh zvezd novomeške rekreativne lige. (Foto: D. P.)

V nedeljo je Jones igral še za Krko, včeraj pa je bil že na gostovanju z Grki v Italiji.(Foto: Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli)

Novo mesto - Center košarkarskega moštva Krka Marvin Jones kariero nadaljuje pri grškem prvoligašu Promitheas Patras, upravo Krke pa je okrepil nekdanji košarkarski zvezdnik Matjaž Smodiš, so sporočili iz kluba.

Američan Jones, ki se je Krki pridružil sredi novembra, ko so se v klubu razšli Ganijem Lawalom, je v teh teh dobil kar nekaj ponudb, vodstvo Krke pa se je na koncu dogovorilo za njegov prestop k grškemu prvoligašu Promitheas Patras. Grki bodo odkupil Jonesovo pogodbo in zanjo Krki plačali tudi odškodnino. Kolikšno, iz kluba ne navajajo.

Jones je v dresu Krke v 11 nastopih lige ABA v povprečju dosegal po sedem točk in 4,6 skoka.

Na vprašanje, ali bodo v klubu poiskali novega centra, za zdaj še nismo dobili jasnega odgovora.

Se je upravnemu odboru kluba pridružil Matjaž Smodiš. "Matjaž bo s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem predstavljal pomemben člen v vodstvu kluba," je okrepitev v upravnem odboru komentiral predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Matjaž Smodiš, nekoč odličen krilni center Krke, Kinderja, Fortirtuda, CSKA in Cedevite in slovenske reprezentance, je danes uspešen podjetnik in tudi eden od idejnih vodij uspešne košarkarske zgodbe košarkarskega kluba Žoltasti Troti, s katerimi bo sodeloval tudi v prihodnje.



B. B.