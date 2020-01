Svetina Kočevcem obljubil pomoč pri zagotovitvi večjega angažiranja države za okrepitev sožitja z Romi

29.1.2020 | 14:30

Ilustrativna slika:Romsko naselje Željne (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Kočevje, kjer si prizadevajo za hitrejše in učinkovitejše reševanje nekaterih primerov romske problematike, je obiskal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot poroča STA, se je sestal z županom Vladimirjem Prebiličem, ki je varuha seznanil z ukrepi, potrebnimi za okrepitev sožitja z Romi, Svetina pa mu je obljubil pomoč pri zagotovitvi večjega angažiranja države.

Prebilič je za STA povedal, da sta skupaj obiskala kočevski romski naselji Mestni log in Griček in bila enotna, da Kočevci potrebujejo oz. pogrešajo državne ukrepe na področju izobraževanja in zaposlovanja Romov. Pogrešajo tudi sodelovanje pravosodja in ministrstva za okolje in prostor, ki bdi nad spremembami prostorskih načrtov, ki lokalnim skupnostim onemogočajo hitrejše reševanje problemov stanovanjske problematike oz. legalizacijo romskih naselij. Prebilič je ob tem povedal še, da veliko romskih otrok na Kočevskem ne obiskuje šolskega pouka in da bi se morali pri zaposlovanju tamkajšnjih Romov opreti tudi na možnost javnih del.

Svetina je v izjavi po obisku povedal, da sta se z županom med drugim pogovarjala o vprašanjih, ki se pojavljajo ob sobivanju Romov in večinskega prebivalstva. Svetina je prepričan, kot je povedal, da se bodo kot ustanova lahko aktivno vključili v reševanje odprtih vprašanj. Zagotovil je, da namerava v okviru svojih pristojnosti bolj spodbuditi odgovorne na državni ravni, da prisluhnejo težavam lokalne skupnosti in da bodo intenzivno vplivali na organe odločanja.

Kot težavo je, poroča STA, navedel nerazumevanje državnih organov in njihovo zaviranje določenih ukrepov, z županom pa sta izpostavila tudi potrebo po dodatnem financiranju občin, ki omenjene probleme rešujejo proaktivno.

