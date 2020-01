Črnomaljci z do zdaj najvišjim proračunom; določili tudi dobitnike priznanj

29.1.2020 | 15:15

Ilustrativna slika: črnomaljski občinski svetniki (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so se včeraj sestali na svojo 11. redni seji. Obravnavali so 13 točk dnevnega reda, med pomembnejšimi zadevami pa so sprejeli proračun občine za leto 2020, predlog za izdajo odloka o prometni ureditvi in sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, potrdili pa so tudi predloge kandidatov za priznanja Občine Črnomelj za leto 2019.

V sprejetem proračunu občine so za leto 2020 planirani do zdaj najvišji prihodki. Na prihodkovni strani znaša proračun 16.928.699 evrov, odhodki pa so planirani v višini 20.906.242. Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 3.977.543 evrov. Zadolževanje je planirano v višini 4.534.141 evrov oz. neto zadolževanje v višini 3.905.753 evrov, sredstva na računih konec leta pa so bila v višini 71.790 evrov.

Svetniki so potrdili tudi dobitnike priznanj in sicer Župančičevih priznanj, priznanj, ki jih podeljujejo za dosežke na področju športa in priznanj Občine Črnomelj, podelili pa so tudi priznanja s področja skrbi za okolje.

Za Župančičeva priznanja, ki jih podeljujejo ob kulturnem prazniku, predloga za Župančičevo plaketo niso prejeli, so pa podelili 3 Župančičeve diplome. Prejmejo jih: Jaka Birkelbach, ki je že vrsto let aktiven na več področjih kulture, Nastasja Schweiger, mlada kulturna ustvarjalka, in Andrej Kunič, prepoznavni učitelj Glasbene šole Črnomelj, ki je hkrati tudi korepetitor več pevskim zborom.

Športnica leta 2019 je postala Iva Simčič, članica ŠD Ninja, Športnik leta 2019 Andraž Cimerman, član Košarkarskega kluba Črnomelj, Športni kolektiv leta 2019 pa je plesna skupina Destiny's Child, mladi belokranjski plesalci, ki trenirajo pod okriljem Plesnega studia Novo mesto.

Med občinskimi priznanji, ki jih podeljujejo ob prazniku občine Črnomelj, so najvišje priznanje, plaketo Občine Črnomelj podelili Mariji Jelenič, najstarejši živeči tako dijakinji kot tudi profesorici gimnazije v Črnomlju, diplomo Občine Črnomelj pa Jožetu Vrščaju, poveljniku GZ Črnomelj, in ŠD Butoraj, ki je v preteklem letu praznoval 40 let delovanja. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme podjetje Akrapovič d.d., ekološke graje »Kopina« za leto 2019 pa niso podelili, saj žirija ni prejela predlogov.

Svetniki so sprejeli tudi predlog za izdajo odloka o prometni ureditvi, sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in okvirni program dela občinskega sveta za 2020, obravnavali pa so tudi kadrovske in premoženjsko pravne zadeve ter na koncu podali še svoja vprašanja in pobude.

M. L.-S.