Kolesarjem bo v krški občini lepo

30.1.2020 | 08:25

Kolesarji se bodo po krški občini vozili kmalu še bolj varno. (Foto: Andreja Ameršek, arhiv DL)

Krško - V Občini Krško, kjer se zadnja leta izraziteje posvečajo gradnji infrastrukture za kolesarje, se bodo letos lotili gradnje 18-kilometrske kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Naložbo so ocenili na približno 5,6 milijona evrov, od tega bo krški del stal približno 3,2 milijona evrov, kostanjeviški pa 2,3 milijona evrov.

Krški župan Miran Stanko je povedal, da bodo večji del skupnih stroškov za kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki pokrili z evropskimi sredstvi. Zanjo še izdelujejo projektno dokumentacijo in zbirajo soglasja, V Krškem tudi že pridobivajo služnosti za zemljišča. Na terenu naj bi dela začeli letos in končali prihodnje leto. Projekt morajo sicer končati do leta 2023, je dodal župan.

Miran Stanko (Foto: B. B., arhiv DL)

Občina Krško s pridobivanjem služnosti za zemljišča sodeluje tudi pri projektu državne kolesarske povezave Krško-Kozje prek Koprivnice, ki ga sicer vodi Direkcija RS za infrastrukturo in zanj že izbira projektanta. Ta naložba bo kolesarsko povezala občini Krško in Kozje.

V Krškem se ob tem pripravljajo tudi na druge naložbe v občinsko kolesarsko infrastrukturo. Za kolesarsko povezavo Krško-Sotelsko-Brestanica, katere gradnjo naj bi začeli letos in končali prihodnje leto, so izdelali projektno dokumentacijo. Naložba naj bi stala nekaj več kot 360.000 evrov, občina pa računa na sofinanciranje iz programa za razvoj regij v višini nekaj nad 80.000 evrov.

Pripravljajo tudi projekt in projektno dokumentacijo za most prek Save za pešce in kolesarje, ki bo tamkajšnji Videm bolje povezal s krškim starim mestnim jedrom. Po načrtih občine nameravajo dokumentacijo zanj končati v prvi polovici leta. Približno dva milijona evrov vreden most naj bi začeli graditi prihodnje leto. Naložbo naj bi končali leta 2022, je za STA še povedal Stanko.

Občina Krško je sicer zadnja leta s kolesarskimi stezami povezala tudi Krško, Brestanico in Senovo.

L. M.