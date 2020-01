Gorijo trava, saje, strop in avto

30.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 16.10 uri je v bližini naselja Biška vas, občina Mirna Peč, gorela podrast in suha trava ob železniški progi. Gasilci PGD Mirna Peč so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 21.37 so v naselju Trebež, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Spodnja Pohanca, PGD Brežice okolica in PGD Brežice so nadzorovali izgorevanje saj in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 22.08 je v naselju Boštanj, občina Sevnica, zagorela lesena stropna obloga ob dimniku. Gasilci PGD Boštanj so odstranili oblogo, požar pogasili in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 22.03 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu TREBANJSKI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE . V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območjuTP Škovec med 8:15 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sela 2 izvod proti Dobovi med 11. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica klepar med 8. in 14. uro in na območju TP Orehovec med 8. in 12. uro.

M. K.