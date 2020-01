Naj dijakinji Aniti Koprivc čestital tudi župan

30.1.2020 | 10:10

Naj dijakinja Anita Koprivc z županom Dušanom Skerbišem. (Foto: Lapego)

Mirna - Dijakinja četrtega letnika novomeške gimnazije Anita Koprivc iz Stare Gore pri Mirni je po izboru Dijaške organizacije Slovenije postala letošnja »naj dijakinja«.

Naziv pripade dijakom, ki so uspešni na učnem področju in se tudi v prostem času ukvarjajo z različnimi obšolskimi dejavnostmi. Anita je v preteklem šolskem letu, za katerega je bilo priznanje podeljeno, dosegla bronasta priznanja na tekmovanju iz geografije, računalništva in slovenskega jezika, pa tudi na bralnem tekmovanju in tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Je tudi prostovoljna animatorka, tutorka mlajših dijakov in poje v krajevnem pevskem zboru.

Doma je iz številčne družine, ki se aktivno vključuje v dogajanje v občini, prav tako so vsestranski in uspešni tudi njeni bratje in sestre. Vpisati se želi na dvopredmetni študij slovenistike in geografije na ljubljanski Filozofski fakulteti, saj je prepričana, da ti področji širita obzorja in pokrivata vse, kar si želi znati in vedeti, prav tako pa krepita željo po nadaljnjem iskanju znanja. Po zaključku študija se vidi kot profesorica na kateri od srednjih šol, zagotovo pa se bo ukvarjala s stvarmi, ki ji bodo všeč, in si ustvarila družino.

18-letni uspešni dijakinji je za osvojen naziv čestital tudi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. »Posebno sem vesel, ker je Anita dosegla ne samo rezultate na enem področju, temveč na širokih področjih aktivnosti in je zelo aktivna tudi v naši občini. Upam, da bo našla ustrezno zaposlitev tudi po študiju, katerega je izbrala, in da bo skupaj z nami nadgrajevala lokalno skupnost Mirna,« je povedal župan.

»To je priznanje za ves trud, ki ga vlagam v vse svoje aktivnosti, in pa motivacija za naprej. Morda pomeni tudi dodano vrednost pri mojem CV-ju. Kdo ve. Šele zdaj pa opažam, da pride zraven tudi medijska pozornost in prepoznavnost. Vesela sem tudi srečanja z županom, ki mi je izrekel spodbudo za naprej ter izrazil ponos, da sem del mirnske občine. Tudi sama sem vesela, da sem del občine, ki spodbuja tako kulturno kot športno področje ter ustvarja občino za ljudi,« je po srečanju z županom povedala Koprivčeva.

M. L.-S.