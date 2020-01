Nasilnežema izrekli prepoved približevanja žrtvam

30.1.2020 | 11:00

Bencinski servis na Dvoru (Foto: Rok Nose)

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Črnomelj so včeraj dvakrat posredovali zaradi nasilja.

V prvem primeru so zbrali obvestila in ugotovili, da je 45-letni nasilnež že več let izvajal nasilje nad partnerko, jo žalil in ji grozil, da jo bo ubil. Policisti so zaščitili žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Zasegli so mu tudi orožje, za katero sicer ima ustrezna dovoljenja. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

V popoldanskih urah pa je policiste na pomoč poklicala žrtev nasilja. Takoj so odšli na kraj, zaščitili žrtve in odvzeli prostost nasilnežu, ki so ga že v preteklosti obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. 47-letni nasilnež je ženi in hčerki grozil, da ju bo ubil, razbijal inventar in s sekiro udarjal po vozilu. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja žrtvi in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Vlomi in tatvine

V noči na 29. 1. je na Dvoru neznanec vlomil v prostore bencinskega servisa, odtujil denar in z vlomom in tatvino povzročil za okoli 6500 evrov škode. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

V Gorenjem Lenartu na območju PP Brežice je 29. 1. nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V noči na 30. 1. je v Šentlenartu na območju Brežic nekdo skozi okno vlomil v prodajalno. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Prijeli 18-letnega Hrvata, ki je prevažal tujce

Policisti so v okviru opravljanja nalog varovanja državne meje na avtocestnem postajališču Starine ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni državljan Hrvaške, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu prevaža štiri državljane Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 18-letnemu osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka še niso zaključeni.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dobove izsledili in prijeli sedem državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Zasegli v Italiji ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Range rover francoskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila in ugotovili, da so številke šasije ponarejene, avtomobil pa je bil v letu 2018 ukraden v Italiji. 51-letnemu vozniku iz Romunije in 49-letnemu potniku so odvzeli prostost in ju pridržali, avtomobil pa so zasegli. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo.

M. L.-S.