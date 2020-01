Brez ključnih igralcev poraženi iz Šentjurja

30.1.2020 | 11:30

Ilustrativna slika (Foto: I.V., arhiv DL)

Novomeški košarkarji so v 17. krogu SKL v gosteh izgubili s Šentjurjem z 61:96 (15:26, 21:25, 14:22, 11:23).

1. SKL, 17. krog, 29.1.2020

Šentjur – Krka 96:61 (25:16, 25:21, 22:14, 23:11)

Krka: Škedelj 10, Đapa 7, Stergar 12, Jančar Jarc 15, Medved 3, Fifolt 9. Stipaničev 5.

Krka, ki je včeraj sporočila, da v ekipi zaradi odhoda v Grčijo ne bo več Američana Marvina Jonesa, je včeraj v Šentjurju igrala brez svojih glavnih adutov. Tekma namreč za Krko rezultatsko ni bila pomembna, zato je Krkin trener Vladimir Anzulović pred sobotno pomembno tekmo v ligi ABA s Cibono odpočil ključne Krkine igralce: Glenna Coseya, Paola Marinellija, Luka Lapornika, Marka Jošila, Ivana Ramljaka in Jureta Balažića.

Krkaši so tako začeli v peterki Muhamed Pašalić, Leon Stergar, Miha Škedelj, Jakov Stipaničev in Dalibor Đapa. Sredi prve četrtine so vodili z 10:8, potem pa so domačini do konca prve četrtine prišli do prednosti 26:15. Že sredi druge četrtine je prednost znašala več kot 20 točk (43:22), do polčasa pa so se Krkaši približali na 15 točk zaostanka (36:51).

Na začetku drugega polčasa so košarkarji Krke zaigrali nekoliko bolje in se s sedmimi zaporednimi točkami sredi tretje četrtine približali na 10 točk zaostanka (48:58), nato pa popustili. Domači so že do konca četrtine naredili delni izid 15:2, v zadnji četrtini pa so prednost le še povečal.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Martin Jančar Jarc 15

Največ skokov: Jakov Stipaničev 7

Največ asistenc: Muhamed Pašalić 7

Največ pridobljenih žog: Miha Škedelj, Martin Jančar Jarc in Žiga Fifolt 1

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Martin Jančar Jarc 14

Krkaši bodo zadnjo tekmo v prvem delu SKL odigrali v ponedeljek, 3. 2., ko bodo gostili Rogaško. Še prej pa jih v soboto, 1. 2., ob 17.00 čaka zelo pomembna domača tekma ABA lige s Cibono.

M. L.-S.