Krkaši dobro izkoristili premor pred nadaljevanjem spomladanskega dela sezone

30.1.2020 | 12:30

Trener Roman Zarabec

Vratar Uroš Pavlin

Kapetan Jan Irman

Novo mesto - Kot sporočajo iz MRK Krka, se rokometaši Krke pospešeno pripravljajo na nadaljevanje lige NLB, kjer jih že to soboto čaka prva ligaška preizkušnja po poldrugem mesecu dni priprav. Izbranci trenerja Romana Zarabca so reprezentančni premor dodobra izkoristili, z delom ekipe je več kot zadovoljen.

»V prvem delu priprav je bil velik poudarek na kondicijski pripravi, hkrati pa smo odigrali še pet prijateljskih tekem. Večino priprav smo opravili v domači dvorani in na stadionu, nekaj dni pa preživeli tudi v Poreču, kjer pa je bil poudarek že na taktičnem delu. Ta vikend je služil tudi temu, da se je ekipa še bolj povezala, dogovorili smo se, da gremo v drugi del s ciljem premagati naše neposredne konkurente in iztržiti čim boljši rezultat«, pa je zadovoljstvo trenerja podkrepil eden najizkušenejših igralcev v ekipi, kapetan Jan Irman, ki je med drugim pohvalil delo in zagnanost mlajših igralcev, ki slast prvoligaških tekem šele okušajo. »Prav na teh pripravah se je videla njihova zagnanost, saj so večinoma dobivali večjo minutažo mladi, morda še ne toliko izkušeni rokometaši. Po mojem mnenju je napredek viden, saj so se dobro odrezali, je pa potrebnih še veliko skupnih treningov in dela, da bodo dosegali višnji nivo. Verjamem v ekipo, jim popolnoma zaupam in mislim, da bomo dosegli še veliko lepih rezultatov«, še dodaja Irman.

Zdravniška služba večjega dela s poškodbami v času premora ni imela. S pomočjo klubskega fizioterapevta Aleša Vidmarja, se na parket po štirimesečni odsotnosti vrača vratar Uroš Pavlin. Povratka na parket se izredno veseli. »Lepo se je vrniti v gol po tolikem času treningov ob igrišču. Ekipa me je dobro sprejela, s trdim delom si bom zagotovo pridobil zaupanje trenerja, da bom lahko kakšno minuto tudi jaz med vratnicama. Se je pa po takšni poškodbi kar težko vrniti. Tukaj bi se predvsem zahvalil Žigi Urbiču in trenerju vratarjev Marku Grošlju, pa tudi ostalim, saj sem pridobil veliko na samem razmišljanju o igri, pa tudi na fizičnem nivoju. Tekem in uspehov se res veselim in menim, da smo sposobni nanizati dobre rezultate«, pravi 20-letni Pavlin, ki poleg Žige Urbiča in Blaža Brajerja v Krki tvori vratarski del ekipe.

Rezultati prijateljskih tekem:

RK Sviš- MRK KRKA 29:30

RD Herz Šmartno- MRK KRKA 25:35

RK Krško – MRK KRKA 27:31

RK Umag ( HR) – MRK KRKA 31:32

SC Ferlach ( AUT) – MRK KRKA 28:28

Rokometaše Krke to soboto, 1. februarja, čaka prva ligaška tekma v spomladanskem delu sezone. Varovanci trenerja Romana Zarabca se odpravljajo na gostovanje v Ormož. Gostitelji imajo pred Novomeščani štiri točke prednosti, kljub zahtevnemu gostovanju pa se nadejajo dobrega rezultata. »Igrajo zelo hiter in kombinatoren rokomet z zelo malo tehničnimi napakami. Ekipo imajo sestavljeno iz uspešnega mladinskega pogona s starejšimi izkušenimi igralci, ki jim dajejo sigurnost v igri. Samo če jim bomo mi vsilili naš ritem in sistem igre, smo lahko konkurenčni«, pred tekmo razmišlja prvi mož ekipe Roman Zarabec.

M. L.-S.; Foto: arhiv MRK Krka