Gradovi Posavja prejeli nagrado na sejmu Alpe-Adria,

30.1.2020 | 13:20

Minister

Etnolog dr. Janez Bogataj

Predstavniki nagrajenih gradov

Ljubljana, Brežice - Projekt Gradovi Posavja je prejel nagrade Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu, so sporočili iz Posavskega muzeja Brežice.

To sejemsko nagrado za kakovost in odličnost v turizmu je včeraj na slovesnem odprtju 31. sejma Alpe-Adria podelil organizator sejemske prireditve, Gospodarsko razstavišče. Med prispelimi projekti jih je komisija uvrstila v ožji izbor pet. To so Strokovni ogled gradu Raka, Grad Podsreda – včeraj, danes, jutri, Kjer zgodovina oživi – Blejski grad, Dvorec Trebnik med preteklostjo in sedanjostjo in, kot rečeno, Gradovi Posavja.

Nagrado so prevzeli predstavniki Gradov Posavja: Darja Planinc (Kulturni dom Krško - Grad Rajhenburg), Alenka Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice – grad Brežice), Goran Milovanović (Galerija Božidar Jakac – samostan Kostanjevica na Krki), Lucija Zorenč (Kozjanski park – grad Podsreda), Nevenka Petan (Terme Čatež – grad Mokrice) in Anemarie Culleto (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica – Grad Sevnica). Slovesnosti in podelitve so se udeležili tudi predstavniki občin na območju Gradov Posavja: župan Občine Brežice Ivan Molan, podžupan Občine Brežice Jurij Pezdirc, direktorica občine uprave Občine Brežice mag. Gordana Radanovič, župan Občine Krško mag. Miran Stanko, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in županja Občine Kozje Milenca Krajnc.

»Ob prejemu nagrade Jakob 2020 in naziva ambasador inovativnosti v turizmu smo izjemno veseli. Verjamemo, da bomo s tem še uspešnejši pri prizadevanjih, da smo gradovi in kulturna dediščina vključeni v vse sfere turizma in družbe,« je v imenu predstavnikov Gradov Posavja izjavila direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, so še sporočili iz tega muzeja.

M. L., foto: občina Brežice

