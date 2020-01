Dobiček Krke najvišji doslej - 242 milijonov evrov

Novo mesto - Uprava družbe Krka je danes pripravila novinarsko konferenco, na kateri je predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2019, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe.

Kot je povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, so na ravni skupine je prodali za 1,489 milijarde evrov izdelkov in storitev, kar je za 162 milijonov oz. 12 odst. več kot v letu 2018. Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Ravno tako so povečali prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.

Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov bo predvidoma znašal 242,1 milijona evrov, kar je 39 odst. več kot leto poprej. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2019 bodo objavljeni 19. marca 2020.

