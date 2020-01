Živa Falkner v finalu odprtega prvenstva Avstralije

30.1.2020 | 15:00

Živa Falkner je lani prejela naziv športnice leta 2018 v Mestni občini Novo mesto. (Foto: spletna stran Žive Falkner)

Melbourne, Novo mesto - Mlada novomeška teniška igralka Živa Falkner se je skupaj z Britanko Matildo Mutavdžić uvrstila v finale mladinskega odprtega prvenstva Avstralije v dvojicah. Slovensko - britanska naveza je v današnjem polfinalu s 6:4, 4:6 in 10:8 premagala ameriško dvojico Savannah Broadus - Elizabeth Coleman.

17-letna članica Teniškega kluba Krka Novo mesto, še edina slovenska igralka na turnirju, se bo z britansko partnerko v finalu pomerila s četrtima nosilkama Filipinko Alexandro Eala in Indonezijko Prisko Madelyn Nugroho.

Živa Falkner je sicer nastopila tudi med posameznicami in potem, ko je v 1. krogu pokazala odlično igro s prvakinjo Azije Korejko Dayeon Bock in osvojila prvi set, se je, kot je zapisano na njeni spletni strani, prvič v svoji karieri soočila s krči. Ti so bili preveč boleči, zato je v tretjem setu igro predala nasprotnici.

V dvojicah sta Falknerjeva in Mutavdžićeva bili v prvem krogu boljši od japonske dvojice Imamura-Matsuda, v drugem krogu sta premagali nemško-madžarsko navezo Lys-Toth, v tretjem krogu pa romunsko-izraelsko dvojico Keita–Kimchi.

M. Ž.