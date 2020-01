O gradnji postajališč za avtodome po novem

30.1.2020 | 16:30

S posveta (Foto: Elvira Žagar)

S posveta o umeščanju in gradnji postajališč za avtodome. (Foto: Elvira Žagar)

Ljubljana, Mirna - Nova zakonodaja je spremenila pravila gradnje postajališč za avtodome. O tem so včeraj razpravljali na posvetu v sklopu sejma Alpe Adria, ki ga je organizirala Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji skupaj z Društvom turističnih novinarjev Slovenije in Gospodarskim razstaviščem.

Gradbeno zakonodajo in pravila je, kot so sporočili iz Mreže postajališč za avtodome, podrobneje predstavila Judita Thaler iz podjetja Urbi, osnovno načelo umeščanja postajališč za avtodome v prostor pa je strnil župan Občine Mirna in vodja projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji Dušan Skerbiš. Kot je povedal, je pri umeščanju postajališč za avtodome treba upoštevati terenske in prometne razmere, bližino obstoječe poselitve, varstva in omejitve ter tudi sociološki vidik, hkrati pa so zelo pomembna tudi določila prostorskega akta za konkretno lokacijo. »Ves čas poudarjamo, da je treba načrtovanje izpeljati v sodelovanju s strokovnjaki, a ne smemo pozabiti niti dobronamernih nasvetov uporabnikov, torej avtodomarjev,« je še povedal.

Kot so še sporočili organizatorji, je zbrane na posvetu nagovorila državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, izkušnje s terena pa sta poleg mirnskega župana delila še župan občine Markovci Milan Gabrovec in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Na posvetu so bili prisotni številni predstavniki občin - partneric v projektu, ki jih je danes 86, in potencialni investitorji, ki so se lahko o tehnični opremi pogovorili neposredno s predstavniki podjetij, ki ponujajo tovrstno opremo v Sloveniji.

M. L.-S.