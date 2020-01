Podkupovanja v Romuniji ni bilo, direktorico pa so vseeno zamenjali

30.1.2020 | 15:30

Jože Colarič je očitke o podkupovanju v Romuniji označil za neutemeljene. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Obtožbe o domnevni sistemski korupciji Krke v Romuniji niso utemeljene niti glede zaposlenih v Krki Romania, še manj pa, da naj bi korupcijo vodili s sedeža matične družbe, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Kljub temu je Krka pred dvema dnevoma razrešila dosedanjo direktorica Krke Romania.

Tako je pokazal interni nadzor, ki so se ga v Krki lotili dan po tistem, ko je romunski časnik Libertatea pred dvema tednoma začel objavljati prispevke o domnevnem sistematičnem podkupovanju zdravnikov, ki naj bi ga izvajali uslužbenci Krkine odvisne družbe v Romuniji.

"Krka svoja zdravila promovira na načine, ki jih dovoljujejo nacionalne zakonodaje in so v skladu z usmeritvami kodeksa ravnanja združenja generičnih proizvajalcev Medicines for Europe, katerega članica je," je poudaril Colarič. Kot je dejal, je Krka Romania izvaja promocijske aktivnosti, ki so zakonite ter v skladu z zakonodajo EU in Romunije.

"Ta na področju oglaševanja zdravil strokovni javnosti dovoljuje obiskovanje zdravnikov, dajanje vzorcev, sponzoriranje znanstvenih kongresov in promocijskih srečanj, ki jih obiskujejo osebe, usposobljene za predpisovanje ali izdajanje zdravil," pravi Colarič.

Kot pravijo v Krki, iz poročila romunske agencije za konkurenco, ki se nanaša na obdobje 2010–2014, izhaja, da so sponzorstva eden od legitimnih načinov za promocijo zdravil, iz poročila agencije pa tudi izhaja, da originatorska farmacevtska podjetja za sponzorstva porabijo nekajkrat več sredstev kot generične farmacevtske družbe.

Glede objavljenih tabel z imeni zdravnikov in zneski, ki naj bi jih ti prejeli, je Colarič povedal, da jih njihovi informatiki na računalnikih v Krki Romania niso našli. "Ni pa mogoče izključiti možnosti, da je kak posameznik v preteklosti kršil pravila," pravi prvi mož Krke.

Kot poudarjajo v novomeški farmacevtski družbi Krka zdravnikom na nobenem trgu ne plačuje za predpisane recepte, sredstva, namenjena promociji, pa morajo biti uporabljajo zakonito in preudarno. "To pomeni, da se sponzorstva znanstvenih kongresov in promocijskih srečanj odobrijo za pridobivanje strokovnega medicinskega znanja različnim zdravnikom in da se odobravajo zdravnikom specialistom za področja, za katera ima Krka v svoji ponudbi zdravila," pravijo v Krki.

Na vprašanje, zakaj so, če nepravilnosti ni bilo, razrešili direktorico Krke Romania, je Colarič povedal, da je prokurist iz Slovenije v romunsko družbo prišel že pred letom in pol, in sicer zaradi hitrejše implementacije Krkinih korporativnih pravil poročanja, računovodstva, kadrovskih zadev in podobno. Razrešitev, pravi Colarič, ni bila povezana z očitki o podkupovanju, ampak z drugimi nepravilnostmi, dosedanja direktorica pa je še vedno zaposlena v Krki Romania in sicer na podobnem delovnem mestu kot v času, ko še ni bila direktorica.

Colarič sicer ocenjuje, da je afero sprožil kateri od nezadovoljnih ali odpuščenih zaposlenih v romunski družbi.

B. Blaić