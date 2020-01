Trčili vozili; dva poškodovana pri delu; jutri ne bo elektrike

30.1.2020 | 18:30

Ob 6.25 sta v naselju Bela Cerkev, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto dve poškodovani osebi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom posuli po cestišču razlite motorne tekočine.

Dve delovni nesreči

Po poročilu regijskega centra za obveščanje Brežice se je danes ob 9.03 v naselju Gabrje pri Dobovi, občina Brežice, pri žaganju drevesa poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 15.29 pa si je v podjetju Siliko na Radni, občina Sevnica, delavka pri delu poškodoval prst na roki. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so delavko oskrbeli in prepeljali na pregled v ZD Sevnica.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8:00 do 15:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL . LOKVICA, izvod Plešivica.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu TREBANJSKI VRH;

-od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, na izvodu MAROF.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 11:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu Vas levo-Vodovod;

-od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu Voglar-Flak.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

-od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU.

Elektro Celje, distribucijska enota Krško področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo jutri med 8:15 in 14:00 zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Škovec dolina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.