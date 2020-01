Gorel splav na Krki, v Krškem pa hrana na štedilniku

31.1.2020 | 07:00

Sinoči ob 19.39 uri je pri naselju Češča vas, občina Novo mesto, na reki Krki gorel splav, privezan ob brežini, v velikosti 4 x 4 metre. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar, pristojne službe pa bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Ob 19.20 se je na Cesti 4. julija v Krškem, občina Krško, kadilo iz prostora večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so z lestvijo preko okna vstopili v stanovanje, odstranili zažgano hrano in prezračili prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL . LOKVICA, izvod Plešivica.

Madzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu TREBANJSKI VRH;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, na izvodu MAROF.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 11:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu Vas levo-Vodovod;

- od 8:00 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu Voglar-Flak.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:15 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Škovec dolina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP PIONIR SAMSKI DOM izvod ILIJE GREGORIČA med 7.30 in 10.30 uro; na področju nadzorništva Brežice bo dobava električne energije prekinjena na območju TP PODGORJE OKROG NADOMESTNA izvod PODGORJE OKROG med 8.30 in 10.00 uro.

M. K.