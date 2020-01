Po poškodbi igra kot prerojen

31.1.2020 | 18:10

Marko Sintič je s 114-imi zadetki prvi strelec lige. Zato ne preseneča, da se nasprotne ekipe nanj posebej pripravljajo in ga skušajo čim bolj omejiti. (Foto: osebni arhiv M. S.)

Novembra je Krki zabil kar sedemnajst golov. (Foto: osebni arhiv M. S.)

Dobova - Po novoletnem premoru se nadaljuje državno prvenstvo v prvi rokometni ligi. Najprijetnejše presenečenje sezone je Dobova, ki so ji marsikateri napovedovali trd boj za obstanek, a varovanci trenerja Benjamina Teraša so po prvih petnajstih tekmah celo na petem mestu in se povsem upravičeno spogledujejo z uvrstitvijo v ligo za prvaka.

Veliko zaslug za dosedanje dobre predstave Posavcev gre tudi mlademu organizatorju igre in kapetanu Marku Sintiču, ki ne samo da odlično razigrava soigralce, temveč tudi pridno polni mrežo nasprotnikov in je s 114-imi zadetki celo prvi strelec lige. »Nismo pričakovali, da bomo prezimili na tako visokem mestu. To je tudi za nas presenečenje. Na treningih trdo delamo in to se pozna tudi na tekmah. Trener nas je uspel povezati in vsi smo dobro sprejeli njegov način dela,« je z dosedanjim potekom sezone zadovoljen Sintič, ki se nadeja, da bodo tudi v nadaljevanju prvenstva prikazali podobne predstave.

Kot poudarja, so številni njegovi zadetki plod dobre in kombinatorne igre celotne ekipe. S svojimi predstavami je letos kar nekajkrat opozoril nase, novembra je Krki na domačem terenu zabil kar sedemnajst zadetkov, kar je izjemen dosežek. Zato ne preseneča, da se nasprotne ekipe nanj posebej pripravljajo in ga skušajo čim bolj omejiti. »Nekateri mi puščajo več prostora za strel, spet drugi podvajajo na meni. V takšnih primerih skušam z dobrimi podajami zaposliti soigralce, da dosežejo zadetek,« pravi 22-letnik, ki je pred dvema sezonama prišel iz Krškega.

A prvo leto v Dobovi ni šlo vse po njegovih načrtih, saj si je težje poškodoval ramo, zato je odigral le nekaj tekem. Preteklo sezono se je vračal po poškodbi, letošnjo pa igra kot prerojen. Kot pravi, ima še ogromno prostora za napredek, predvsem pri telesni pripravljenosti. Nekateri igralci dopoldne naredijo dodatne vaje za moč, a pri njem to ne pride v poštev, saj je takrat v službi. Kot procesni tehnolog je zaposlen v krškem podjetju, ki se ukvarja z izdelavo žičnih uporov za avtomobilsko industrijo. Ne skriva ambicij, da bi morda nekoč postal profesionalen rokometaš, tako bi lahko še bolj pokazal svoj razkošen talent.

V Dobovi bodo se bodo morali poleti kar pošteno potruditi, če ga želijo zadržati, saj si ga verjetno že sedaj želijo v marsikaterem klubu. Sam pravi, da bi v Sloveniji zelo rad zaigral za Velenje ali Celje, za kluba z največ lovorikami pri nas, kot vsak športnik pa si želi, da bi mu enkrat uspel tudi preboj v tujino.

Članek je bil objavljen 23. januarja v Dolenjskem listu.

R. N.