Podžupanja gostila predstavnike verskih skupnosti

31.1.2020 | 08:50

S srečanja s predstavniki verskih skupnosti na Senovem. (Foto: arhiv občine Krško)

Krško - Podžupanja občine Krško Ana Somrak je včeraj s sodelavci na Senovem gostila predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v občini Krško. Kot so sporočili z Občine Krško, jih je v cerkvi sv. Kristusa Odrešenika Senovo, na kateri so lani obnovili streho, uvodoma pozdravil senovski župnik Janez Turinek, podžupanja pa je gostom predstavila delo in naložbe Občine Krško v letu 2019 ter načrte za letošnje leto.

Kot piše v kratkem sporočilu za javnost, je Somrakova povedala, da je na področju kulturne dediščine Občina Krško lani za obnove preko razpisa namenila 40.550 evrov, večino od tega za obnovo objektov sakralne dediščine. Tako so denar namenili za konservatorsko – restavratorske posege v cerkvi sv. Lovrenca na Gori, za konservatorsko-restavratorska dela na oltarni sliki sv. Frančiška Ksaverja v cerkvi sv. Petra v Brestanici, za konservatorsko-restavratorsko obnovo prostostoječih kipov v cerkvi sv. Križa v Podbočju in stranskega oltarja Marije Lurške v cerkvi sv. Duha na Velikem Trnu ter za obnovo strehe na župnijski cerkvi Kristusa Odrešenika na Senovem, kjer je včerajšnje srečanje s predstavniki verskih skupnosti tudi potekalo.

M. L.-S.