Dvakrat je počilo, potem pa zagorelo

31.1.2020 | 09:40

Splav ob Krki v Češči vasi je kot kaže nekdo namerno zažgal.

Ribič si je na splavu uredil prijetno zatočišče ...

... od katerega pa so zdaj ostale le ožgane deske. (Foto: B. B.)

Češča vas - Sinoči okoli 19.30 je v Češči vasi zagorel splav, ki je bil privezan ob reki Krki. Gasilci iz Novega mesta in Prečne so hitro prihiteli na kraj požara, a kaj dosti niso mogli narediti. Ogenj so sicer pogasili, splav pa je uničen.

"Slišala sem, kako je dvakrat počilo, potem pa je začelo goreti. Eden je nekaj vrgel, drugače ne bi tako gorelo," je prepričana ena od bližnjih sosed.

Splav je na Krki med Češčo vasjo in Zalogom pred leti postavil starejši ribič iz Straže. Kot vedo povedati sosedje, ni nikogar nič vprašal, če lahko to naredi, je pa bil splav lepo urejen, tudi streho je imel in ribič je praktično vsak dan tja prihajal lovit ribe.

A to marsikomu ni bilo pogodu. Nad splavom so negodovali posamezni vaščani, pa tudi nekaterim ribičem je šel v nos, smo še izvedeli.

B. B.