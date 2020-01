Za rokometaše Trima danes pomemben obračun

Trebnje - Do konca prvega dela Lige NLB preostaja le še sedem krogov, v katerih se bo odvijal še srdit boj za uvrstitev med najboljšo šesterico in pot v Ligo za prvaka. Kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije, se bo tekmovanje s tekmama 16. kroga nadaljevalo danes v Trebnjem in Slovenj Gradcu.

Rokometaše Trima na prvi tekmi v letu 2020 čaka pomemben obračun s presenečenjem prvega dela sezone. V trebanjski športni dvorani bo danes ob 19. uri gostovala Dobova, ki jo vodi lanskoletni trebanjski trener Benjamin Teraš. Gosti na lestvici Lige NLB trenutno zasedajo peto mesto, za Trimom pa zaostajajo za dve točki.

Kot pravijo v domačem klubu, so se trebanjski levi v okviru pripravljalnega obdobja dodobra pripravili na nadaljevanje sezone, ki je lahko še kako uspešna do poletja 2020. V mesecu januarju je ekipa odigrala tri pripravljalne tekme. Na prvi je morala priznati premoč favoriziranim Celjanom, nato premagala Dol TKI Hrastnik in za konec ugnala tudi ambiciozni Slovenj Gradec (29:31).

Trenerski štab je, kot sporočajo, zelo dobro pripravil fante na konec rednega dela Lige NLB, ki bo še kako zahteven. Prva preizkušnja za nove točke bo na sporedu že danes, ko ob 19.00 gostuje Dobova.

IZJAVI PRED TEKMO:

Uroš Udovič, rokometaš RK trimo Trebnje:

"V petek nas po dolgem premoru čaka nova prvenstvena tekma. To bo najpomembnejša tekma do sedaj, saj je Dobova na lestvici tik za nami. V tem mesecu smo nadgradili igro in upam, da bomo to prenesli že na prvi tekmi tudi na igrišče. Verjamem, da lahko z maksimalno borbenostjo in pomočjo s tribun točki ostaneta doma."

Benjamin Teraš, trener MRD Dobova:

"Ekipa RK Trimo Trebnje je ena izmed ekip, ki najdlje igra v prvi slovenski ligi. V tej sezoni so Trebanjci ekipo zelo okrepili ter se borijo za najvišja mesta v Sloveniji. Gre torej za odlično ekipo. Po tekmovalnem premoru od svoje ekipe pričakujem napredek v igri. Želimo prikazati dober rokomet in se zoperstaviti Trebanjcem na njihovem terenu, kjer bodo nastopali v vlogi favorita."

