Zasegli orožje, naboje in prepovedane petarde

31.1.2020 | 13:05

Zaseženo orožje in strelivo (Foto: PP Šentjernej)

Zaseženo (Foto: PP Šentjernej)

Po poročilu PU Novo mesto so policisti PP Šentjernej včeraj v Šentjerneju na podlagi ugotovitev o posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in v sodelovanju s policisti Posebne policijske enote PU Novo mesto opravili tri hišne preiskave na naslovu bivanja osumljencev. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli dve pištoli, za kateri osumljenca nimata ustreznih dovoljenj, 84 nabojev in 72 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, katerih glavnih učinek je pok. Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 36-letnega, 40-letnega in 53-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma uvedli prekrškovne postopke zaradi kršitev Zakona o orožju in Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Vlomil v prodajalno

V noči na 31. 1. je v Metliki nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, okoliščine vloma pa policisti še preiskujejo.

Prijeli Srba, ki sta prevažala Albanca

Policisti so v okviru opravljanja nalog varovanja državne meje v Jesenicah na Dolenjskem ustavili osebni avtomobil srbskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni državljan Srbije in 47-letni potnik v vozilu prevažata dva državljana Albanije, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Državljanoma Srbije so odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljanoma Albanije pa še niso zaključeni.

Izsledili 8 Egipčanov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju kraja Drče (PP Šentjernej) izsledili in prijeli osem državljanov Egipta, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Tunizijec skrit med tovorom žita

Policisti PMP Dobova so na vstopu v Slovenijo pri pregledu tovornega vlaka, ki je iz Srbije prevažal žito, v enem izmed vagonov izsledili državljana Tunizije, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. L.-S.