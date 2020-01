Podpisali pogodbo za prenovo zadružnega doma na Uršnih selih

31.1.2020 | 12:15

Pogodbo za prenovo zadružnega dom na Uršnih selih so podpisali župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor podjetja Malkom Marjan Skube in direktorica podjetja Zarja Janja Horvat Jaklič.(Foto: arhiv Mestne občine Novo mesto)

Uršna sela - Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, so včeraj na Uršnih selih podpisali pogodbo za prenovo tamkajšnja zadružnega doma. Pogodbo za prenovo več kot 60 let stare zgradbe so podpisali župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor podjetja Malkom Marjan Skube in direktorica podjetja Zarja Janja Horvat Jaklič.

Zgradba zadružnega doma na Uršnih selih je nekoč že nudila prostor za stanovanja, pošto, trgovino in kulturni dom, preurejena pa bo v štirih etažah predstavljala kombinacijo stanovanjskega objekta s potrebnimi prostori za krajevno skupnost in društvene dejavnosti. V zgradbi bodo uredili šest stanovanj, prostore za krajevno skupnost in kulturno dvorano, dom pa bo po prenovi nudil tudi prostore za društvene in športne aktivnosti ter knjižnico.

Vrednost pogodbe za prenovo doma je 500 tisoč evrov z DDV, od katerih jih bo občina zagotovila okoli 350 tisoč, solastnik in upravitelj objekta Zarja pa 150 tisoč.

V prvi fazi del je že potekala gradbena ureditev podstrešnega dela z zamenjavo strešne konstrukcije in kritine. Nadaljevalna dela bodo vključevala ureditev kanalizacije, vodovoda in sistema ogrevanja, predvidena je obnova fasade in oken, ureditev parkirnih mest, izvedba frčade na strehi in dokončanje prostorov z zaključnimi tlaki in ulitjem betonske plošče. Dela se bodo začela februarja, zaključek pa je predviden konec leta 2020.

Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, občina s preureditvijo zadružnega doma na Uršnih selih, ki je pomembno središče tega kraja, z bogatim društvenim in krajevnim življenjem, sledi usmeritvi urejanja infrastrukture v okoliških vaških središčih. Urejenega, predvsem pa prometno varnega vašega središča so se tako konec lanskega leta že razveselili krajani Brusnic in Gabrja.

M. L.-S.