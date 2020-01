Predavanje patra Karla Gržana

31.1.2020 | 14:10

Pater Gržan (Foto: VGC Posavje)

Predavanje je bilo zelo dobro obiskano. (Foto: VGC Posavje)

Brežice - V dvorani MC Brežice je v sredo potekalo predavanje patra Karla Gržana z naslovom Za radost bivanja. Teolog, duhovnik, pisatelj, proučevalec nebeških ozvezdij in slovenske zgodovine, ustanovitelj komune za odvisnike in doktor literarnih ved pater Gržan je številnemu občinstvu spregovoril o medčloveških odnosih in o tem, kako človeka ljubiti v vsej njegovi resničnosti ter ga znati ovrednotiti.

»Vsak otrok ima svojo močno plat. Lahko je to matematika, lahko je to sposobnost empatije. Zakaj bi bil otrok, ki mu gre dobro matematika več vreden od tistega, ki zna dobro začutiti sočloveka? Vsak je s svojim talentom blagoslov in v tem ga moramo podpreti, ga sprejeti in ljubiti v vsej svoji resničnosti,« je zbrane nagovoril Gržan, ki je preprosto, toplo in sočutno predavanje pospremil tudi s svojimi humornimi prigodami.

Predavanje je zbrane pozvalo k razmišljanju, kako zelo potrebujemo sočutje in milost in kako pomembno je vsak dan začiniti s humorjem, se nasmejati svojim napakam in nevednosti, hkrati pa znati ovrednotiti drug drugega. Organizirala ga je brežiška enota Večgeneracijskega centra Posavje v okviru predavanj za starše.

M. L.-S.