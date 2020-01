Novi ravnatelj je Alojša Šip

31.1.2020 | 16:05

Osnovna šola Šentjernej je dobila novo vodstvo, tokrat brez zdrah. (Foto: L. M.)

Šentjernej - OŠ Šentjernej ima novo vodstvo. Za novega ravnatelja šole je Svet zavoda pred dnevi potrdil in imenoval Aljoša Šipa, profesorja športne vzgoje, ki je opravil dokvalifikacijo za delo z otroki in mladostniki z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Kot učitelj oz. profesor športa je skoraj deset let delal v osnovni oz. srednji šoli, zadnjih štirinajst let pa na centru Janeza Levca v Ljubljani.Kot je povedala v.d. ravnateljica šole Nina Šalamon, je prejel sedem glasov podpore, eden je bil vzdržan.

Novi ravnatelj, ki je še prej seveda dobil pozitivno mnenje šolskega ministra, bo petletni mandat nastopil 15. marca. Do takrat bo šolo vodila v. d. ravnateljica Nina Šalamon.

Aljoša Šip je bil izbran med tremi kandidati na razpisu potem, ko je vodenje šole predčasno zapustila mag. Renata Zupanc Grom in je kot vršilka dolžnosti nastopila Šalamonova.

L. Markelj