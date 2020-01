Podelili certifikate kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica

31.1.2020 | 15:00

S podelitve certifikatov (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Včeraj je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekala slavnostna podelitev certifikatov kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Certifikate kakovosti je izbranim ponudnikom podelil župan Srečko Ocvirk skupaj z dr. Tanjo Lešnik Štuhec, soavtorico Strategije za razvoj turizma v občini Sevnica.

Kot so sporočili z občine Sevnica, je ocenjevanje izdelkov za pridobivanje certifikata kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica v organizaciji KŠTM Sevnica ter v sodelovanju z Občino Sevnica potekalo v dveh sklopih. V novembru lanskega leta je strokovna komisija ocenila rokodelske izdelke in živilske pridelke, v prvih dneh letošnjega leta pa še hrano in pijačo postreženo na gostinski način pri gostinskih ponudnikih.

Med rokodelskimi izdelki jih je izmed 13 ocenjenih certifikat kakovosti prejelo 5, med živilskimi izdelki pa 48 od 56 prijavljenih izdelkov. Glede hrane in pijače postrežene na gostinski način je komisija v sestavi dr. Janez Bogataj (predsednik), Franc Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štuhec obiskala 7 gostinskih ponudnikov in ocenila 22 jedi in pijač, certifikat kakovosti pa je prejelo 19 jedi oziroma pijač.

Župan Srečko Ocvirk je na podelitvi certifikatov, kot so sporočili, v svojem nagovoru izpostavil pomen podpore lokalne skupnosti domačim ponudnikom, ki se soočajo z različnimi trženjskimi in gospodarskimi izzivi, predvsem na področju grajenja zavedanja domačih kupcev, da so lokalni, domači proizvodi, kljub nekoliko višjim cenam, boljša izbira od cenenih, manj kakovostnih proizvodov, ki izvirajo iz več tisoč kilometrov oddaljenih krajev. Izrazil je željo tudi po dolgoročnem uspešnem sodelovanju med Občino Sevnica, zavodom KŠTM in ponudniki, ki lahko le s sodelovanjem oblikujejo privlačno ponudbo za obiskovalce, ki se bodo tako vedno znova radi vračali.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec je poudarila pomen povezovanja med lokalnimi ponudniki in oblikovanja kolektivnih blagovnih znamk, ki povezujejo samostojne blagovne znamke ponudnikov v enotno zgodbo, ki je ključna za oblikovanje celovite turistične ponudbe posameznega kraja oziroma destinacije. S povezovanjem lahko lokalni ponudniki obiskovalcu ponudijo celostno izkušnjo kraja, torej nastanitev, gastronomijo in doživetja, ki se med seboj povezujejo v zaokroženo zgodbo.

Kot so še sporočili s sevniške občine, je podelitev certifikatov kakovosti zgolj prvi izmed korakov uspešne gradnje kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Občina Sevnica kot lastnik kolektivne blagovne znamke in zavod KŠTM kot koordinator si bosta prizadevala za nadaljevanje uspešnega povezovanja ponudnikov v celovito ponudbo, ki bo navdušila domače in tuje obiskovalce krajev sevniške občine.

M. L.-S.