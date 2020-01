Bohoričevo leto začeli tudi z znamko

31.1.2020 | 19:00

Direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc in Krški župan Miran Stanko (desno) sta o Bohoričevem letu govorila na današnji konferenci za novinarje, ki jo je vodil koordinator in organizator kulturnih programov v Kulturnem domu Krško Žiga Kump. (Foto: M. L.)

O znamki, ki jo je Pošta Slovenije izdala ob 500-letnici rojstva Adama Bohoriča, ter o pomenu filatelije je spregovoril glavni tajnik Filatelistične zveze Slovenije Veni Ferant. (Foto: M. L.)

Predstavitev Bohoriču posvečene znamke Pošte Slovenije so v avli Kulturnega doma Krško pospremili z glasbo. (Foto: M. L.)

Krško - V Posavju bodo v vrsto različnih dogodkov zaznamovali Bohoričevo leto. Tako bodo z več vidikov predstavili

pomen Bohoričevega dela in njegovo vlogo v slovenski kulturni zgodovini ter osvetlili slovenski protestantizem, so med drugim sporočili na današnji novinarski konferenci v Krškem. Kot je dejal krški župan Miran Stanko, je občina Krško z veseljem podprla pobudo kulturnih ustanov za obeleževanje Bohoričevega leta.

Ob tem, ko bodo z dogodki Bohoričevega leta zaznamovali 500-letnico rojstva prvega slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika Adama Bohoriča, se bodo, kot je povedala direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, letos spomnili tudi desetletnice delovanja Mestnega muzeja Krško.

Med dogodki Bohoričevega leta so danes omenili predavanja in pogovorne večere o Bohoriču in protestantizmu in stoletju, niz strokovnih predavanj v Mestnem muzeju Krško o Krškem v 16. stoletju ter literarne večere.

Jeseni bodo izdali strip z delovnim naslovom Protestanti v stripu. Bohoričevo leto pripravljajo občina Krško, Kulturni dom Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Posavski muzej Brežice, krška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar – podružnica Posavje, Center za podjetništvo in turizem Krško, posavske osnovne in srednje šole ter drugi zavodi in kulturna društva iz Posavja.

Bohoričevo leto so začeli danes s predstavitvijo poštne znamke 500 let rojstva Adama Bohoriča, ki jo je Pošta Slovenije izdala z dnem 31. januar 2020. Pošta Slovenije znamko predstavila danes v Krškem kulturnem domu, kjer so o simbolnem pomenu znamke spregovorili tudi filatelisti.

M. L.

