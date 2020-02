Tovornjak na avtocesti prebil varnostno ograjo

1.2.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 14.01 je na avtocesti pri kraju Smednik, občina Krško, tovorno vozilo prebilo sredinsko zaščitno ograjo in obstalo prečno na voznih pasovih v obeh smereh. Gasilci PGE Krško in GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozila. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorel suha trava

Njihovi novomeški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je včeraj ob 15.03 v Stranski vasi, občina Novo mesto, zagorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov

Zaznali vonj po plinu

Ob 17.29 so v Podbevškovi ulici v Novem mestu zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali poslovni prostor in z detektorjem plina naredili meritve. Detektor ni zaznal povišanih vrednosti plina. Na kraj dogodka je prišel tudi dežurni delavec Istrabenz plini, ki je naredil še dodatne preiskave.

R. N.