Od danes veljavne le rumenozelene vinjete

1.2.2020 | 09:00

Ne pozabite na novo vinjeto. (Foto: spletna stran Družbe za avtoceste RS)

Novo mesto - Rožnate vinjete z letnico 2019 od danes ne veljajo več, pač pa morajo biti vozila za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah opremljena z vinjetami z letnico 2020. Te so rumenozelene barve in veljajo do 31. januarja 2021. Naprodaj je devet različnih vrst vinjet, cene pa ostajajo nespremenjene.

Za cestninski razred 2A, to so osebna vozila, so v prodaji letne, mesečne in tedenske vinjete. Zanje je treba odšteti 110 evrov, 30 evrov oz. 15 evrov. Tudi za cestninski razred 2B, kamor sodijo kombinirana vozila, so na voljo letne mesečne in tedenske vinjete, cene pa so še enkrat višje kot za vinjete za osebna vozila. Lastniki motornih koles lahko kupijo letne, polletne in tedenske vinjete, ki stanejo 55 evrov, 30 evrov oz. 7,50 evra.

Skupaj z rastjo prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah se iz leta v leto povečuje tudi prodaja vinjet. V Sloveniji jih je mogoče kupiti na več kot 1500 pooblaščenih Darsovih prodajnih mestih, to so bencinski servisi, marketi, trafike, poštni uradi in drugi.

Vinjeta je veljavna le takrat, ko je na vozilu pravilno nameščena. Po odstranitvi zaščitne folije jo je treba nepoškodovano namestiti na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. Nalepka ne sme biti nameščena na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno, prav tako ne na stransko okno vozila. Pred namestitvijo nove je treba odstraniti predhodno nameščeno oz. neveljavno vinjeto, pravijo v Darsu.

Uporaba vinjet je od 1. julija 2008 na slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezna, kršiteljem pa grozi globa med 300 in 500 evrov.

STA