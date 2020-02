Zmaga ostala doma

1.2.2020 | 10:00

Anže Dobovičnik je včeraj dosegel osem zadetkov.

Trebanjci so povsem zaustavili prvega strelca letošnjega prvenstva Marka Sintiča, ki je dosegel le en zadetek.

Trebnje - Po premoru so včeraj na parket znova stopili rokometaši v prvi slovenski ligi. V Trebnjem so se domači, ki zasedajo četrto mesto na prvenstveni lestvici, pomerili z Dobovčani, ki so le mesto za njimi. Trimo je bil boljši s 27:23 in tako zabeležil deseto zmago v letošnji sezoni, medtem ko Posavci, ki so eno najprijetnejših presenečenj dosedanjega poteka prvenstva, ostajajo pri osmih.

Trebanjci so se pred tekmo zavedali, da jih čaka zahteven obračun, kajti Posavci so nedavno v sklopu priprav na nadaljevanje sezone, na domačem turnirju premagali celo aktualne prvake iz Celja. Varovancem Benjamina Teraša je to vlilo še dodatne samozavesti pred srečanjem s Trimom, v katerega so vstopili odločno, da domov odnesejo novi dve prvenstveni točki. Vse do 22. minute so imeli rahlo pobudo, a do konca polčasa nato niso več zatresli mrežo domače vratarja Aleksandra Tomića, medtem ko so na drugi strani Trebanjci z delnim izidom 4:0 prišli do dveh zadetkov prednosti (13:11).

Tudi v drugem polčasu je Trimo nadaljevali v podobnem ritmu, Dobovčani pa so imeli vse več težav pri organizaciji napada. Enajst minut pred koncem je bilo na semaforju že 24:17 za trebanjske rokometaše in bolj ali manj je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma.

»Cel teden smo se pripravljali nanje, saj imajo zelo kvalitetno zunanjo linijo. Na začetku naša obramba ni delovala ravno najboljše, v fazi napada, kjer smo veliko grešili, pa se nam je poznala odsotnost Dina Hamidovića in Deana Šešića. Zelo dobro je odigral Anže Dobovičnik. Na koncu smo le dobili to zelo pomembno tekmo,« je bil po tekmi zadovoljen trener Trima Ivan Vajdl.

Benjamin Teraš, trener Dobove, pa je povedal: »Začeli smo dobro, nato nam je nekoliko popustila zbranost. Nestrpni smo bili pri zaključevanju napadov, Trimo je tekmo obrnil in ob polčasu povedel za dva zadetka. Poskušali smo jih ujeti, a nismo bili dovolj zbrani.«

Liga NLB, 16. krog:

Trimo Trebnje : Dobova 27:23 (13:11)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 1, Didovič 3, Udovič 2, Didovič, Seferović 1, Dobovičnik 8, Hamidović, Kotar, Kmet, Sašek 1, Šešić, Redek, Grbić 1, Horžen, Cirar 10 (3).

Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 1, Dular, Gerjovič, Markušić 3 (1), Kovacs, Jezernik 5, Humek, Bura 6 (1), Jazbec, Lončar 2, Krnc 1, Kunst 3, Florjančič 1, Sintič 1.

danes:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Maribor Branik

19.00 Riko Ribnica - Butan plin Izola

19.00 Jeruzalem Ormož - Krka

jutri:

Koper - Gorenje Velenje

Besedilo in fotografije: R. N.

