Moderna in ljudska Jasna za Kresnice iz Adlešičev

1.2.2020 | 11:00

Tradicionalno so priložnost za predstavitev občinstvu na včerajšnji prireditvi dobili domači belokranjski ustvarjalci.

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj je včeraj v tamkajšnjem kulturnem domu pripravil 13. dobrodelno prireditev Jasna. Rdeča nit tokratne prireditve je bila tema »ljudsko = moderno«, ki je obiskovalce osveščala o pomenu ohranjanja kulturne dediščine za prihodnje rodove. S prodanimi vstopnicami, prostovoljnimi prispevki in nakupom umetniških del mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj so zbrali nekaj manj kot 1.200 evrov, ki so jih namenili vokalni skupini Kresnic, ki deluje znotraj KUD Božo Račič Adlešiči, so sporočili z omenjenega zavoda.

Skupina že dolga desetletja ohranja bogato pevsko izročilo Adlešičev s širšo okolico in skrbi, da številne belokranjske ljudske pesmi niso utonile v pozabo in še vedno živijo med ljudmi. Kresnice bodo, po besedah predsednice Majde Veselič, sredstva porabile za nadaljevanje svojega dela in snemanje zgoščenke belokranjskih ljudskih pesmi, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na prireditvi so tradicionalno nastopili domači belokranjski ustvarjalci. Z modernejšimi priredbami belokranjskih ljudskih v različnih glasbenih stilih so se predstavil: Janez Doltar s tamburaši, Kafergeist, Martina in Marko, Kofeini, Bocorollx, Simona Vranešič – Maccy, Vokalna skupina Duma, Samorog in Adlešički tamburaši. Orientalsko plesno društvo Arabeska je zaplesalo na belokranjske melodije, Kresnice iz Adlešičev in Otroška folklorna skupina Kresničke POŠ Adlešiči pa sta domače izročilo prikazali na ljudski način.

Program sta v duhu modernosti in tradicije povezovala Daša Schweiger in Tadej Fink. Obiskovalce in nastopajoče je nagovorila Danijela Nedič Orešič, direktorica občinske uprave Črnomelj, ki je Kresnicam simbolično predala zbrana sredstva, so še sporočili z ZIK Črnomelj.

R. N., foto: Tomaž Čurk, ZIK Črnomelj

Galerija