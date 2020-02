Komunala Trebnje z novim vodstvom

1.2.2020 | 12:15

Lani so odprli nov poslovno-logistični center Komunale Trebnje.

Franci Starbek

Stanko Tomšič

Trebnje - Člani skupščine Komunale Trebnje so pred dnevi soglasno odločili, da je Franci Starbek primer za novega direktorja tega javnega podjetja. Kot je dejala predsednica skupščine Mojca Pekolj, je bil Starbek edini kandidat, petletni mandat pa naj bi nastopil s prvim marcem.

Starbek prihaja iz vasi Hočevje v Občini Dobrepolje, po končanem študiju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se je zaposlil v Cestnem podjetju Ljubljana, nato je bil na Občini Trebnje vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, leta 2018 pa se je zaposlil na Mestni občini Novo mesto, kjer trenutno dela kot vodja oddelka za investicije. Za direktorja Komunale Trebnje se je odločil, ker mu to predstavlja velik izziv in korak naprej v njegovi karieri, pravi. »Moja vizija podjetja je optimizacija in posledično racionalizacija poslovanja na gospodarskih javnih službah ter iskanje priložnosti za razvoj podjetja na tržnih dejavnostih,« je povedal za Dolenjski list.

Zdajšnji direktor Komunale Stanko Tomšič, ki je vodenje podjetja prevzel leta 2012, je ponosen, da mu je s sodelavci uspelo podjetje postaviti na trdne noge. »Danes je Komunala v dobri poslovni kondiciji. Prihodki znašajo okoli šest milijonov evrov. V zadnjem času smo vsako leto okoli pol milijona evrov investirali v osnovna sredstva. Odkar sem prišel v podjetje, smo obseg del povečali za trikrat,« pravi Tomšič, ki svojemu nasledniku želi obilo uspehov pri vodenju podjetja. Po izteku mandata sam namreč prevzema vodenje Kmetijske zadruge Trebnje, ki jo je več kot dvajset let uspešno vodil Ludvik Jerman, ki se bo upokojil. Na vprašanje, zakaj se je odločil zamenjati delovno mesto, Tomšič odgovarja, da je o tem že dolgo razmišljal, k temu pa so ga nagovarjali tudi nekateri kmetje. »Potem ko smo lani Komunalo uspešno iz centra Trebnjega preselili na obrobje, kjer je zrasel sodoben poslovno-logistični center, sem potreboval nov izziv,« dodaja Tomšič, ki želi sedaj nekaj dobrega narediti tudi za slovensko podeželje.

Članek je bil objavljen 23. januarja v Dolenjskem listu.

R. N.