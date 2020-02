Zbirajo ponudbe za najem Tončkovega doma

1.2.2020 | 13:30

Tončkov dom (Foto: M. L., arhiv DL)

Lisca - Pred dnevi smo poročali, da bo Tončkov dom na Lisci kmalu ostal brez oskrbnika. Družina Krašovec, ki je zadnja leta zgledno skrbela za dobro počutje obiskovalcev Lisce se namreč poslavlja. Občina Sevnica je pred dnevi objavila poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo objekta s pripadajočim zemljiščem. Rok za oddajo ponudb je 24. februar.

Pogoji, ki jih mora ponudnik gostinskih storitev izpolnjevati, so med drugim poslovanje najmanj pet dni v tednu in obvezno ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in programov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem ter da najemnik v ponudbi ohrani Jurkov praženjak, ki je produkt Občine Sevnica v projektu Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Višina najemnine je enaka, kot jo je plačeval prejšnji najemnik, so sporočili s sevniške občine.

»Izbiro ponudnika bo opravila imenovana komisija, pri izbiri pa bo upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto objekta in reference. Ponudnik bo izbran na osnovi najvišjega seštevka vseh meril po vsakem kriteriju,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.