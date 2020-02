Med nagrajenci tudi podjetje iz Leskovca pri Krškem

1.2.2020 | 18:05

Prejemniki znaka odličnosti v gradbeništvu (Foto: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije)

Novo mesto, Portorož - Včeraj so v Portorožu v okviru strokovnega srečanja gradbenih sekcij pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije podelili enajst znakov odličnosti v gradbeništvu. Prejmejo ga podjetja iz gradbene dejavnosti, ki izpolnjujejo najvišja merila poslovne odličnosti, dosegajo uravnotežene rezultate poslovanja, delujejo družbeno odgovorno in stremijo k razvoju ter visoki kakovosti izdelkov in storitev. Med nagrajenci je bilo tudi podjetje GIP Kodrič iz Leskovca pri Krškem.

»Začetki družinskega podjetja segajo v leto 1985. Manjša gradbena dela so bila prvotna dejavnost podjetja, ki se je v zadnjih letih razvilo v podjetje, ki se danes ukvarja s splošnimi gradbenimi deli, gradbeno mehanizacijo in prevozi na lokalnem območju in v širši okolici. Lani so sprejeli novo pomembno poslovno odločitev - iz sp so se preoblikovali v družbo. Za kakovostno delo in izvedbo skrbi več kot 15 zaposlenih, ki se nenehno izobražujejo na seminarjih, sejmih in podobno. Vizija podjetja je nenehno napredovanje in izboljševanje storitev v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi. Kot radi poudarijo, pri izvedbi gradbenih storitev skrbijo za ekološki način gradnje. Svojim strankam želijo zagotoviti le najvišjo kakovost in dobro počutje v njihovih bivanjskih prostorih, zato sledijo razvoju novih materialov in tehničnih rešitev na področju energetsko varčne gradnje,« so zapisali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v obrazložitvi nagrade.

Zlate znake odličnosti v gradbeništvu so prejeli tudi podjetja: Žiher iz Moškanjcev pri Ormožu, Ekopleskar iz Maribora, Teskro iz Komende, Libela, Gašper Petkovšek iz Vrhnike, MGS Plus iz Ljubljane, Matija Borovnik iz Vitanj pri Slovenskih Konjicah, Splošno mizarstvo Dušan Fidler iz Maribora, GP Keras iz Ljubljane, Žilj II Martin Prosen iz Ilirske Bistrice in GHS Projekt iz Ljubljane.

V imenu Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je znake predal Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri omenjeni zbornici, ki je poudaril pomen znaka za prepoznavnost podjetij. »Znak je tudi odraz vaše odličnosti poslovanja,« je še dejal, so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.