Travniški požari so že tu

1.2.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 17.44 je v Stranski vasi, občina Novo mesto, zagorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje. Njihovi posavski kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v preteklih dvanajstih urah niso prejeli.

R. N.