Postaja nujna, mnoga podjetja imajo dnevno težave

2.2.2020 | 15:00

V industrijski coni v Dobruški vasi Elektro Ljubljana že gradi novo RTP.

Dobruška vas - Elektro Ljubljana je lani septembra začelo z gradnjo nove RTP (razdelilno transformatorske postaje) 110/20 kV Dobruška vas, ki je ključnega pomena zlasti za škocjansko in šentjernejsko gospodarstvo. Postaja, za katero so lokacijo našli v občini Škocjan in sicer na območju nove industrijske cone v Dobruški vasi, v bližini avtoceste, za podjetjem Bramac, bo zagotovila zmogljivejše in bolj stabilno omrežje.

Kot pravijo v Elektru Ljubljana, se bosta z gradnjo nove RTP 110/20 kV Dobruška vas razbremenili bližnji razdelilno transformatorski postaji RTP Bršljin in Gotna vas, izboljšale se bodo napetostne razmere za končne uporabnike ter povečale zmogljivosti odjema na 20 kV distribucijskem napetostnem nivoju na območju Škocjana in Šentjerneja.

To območje z električno energijo zdaj oskrbuje RTP Ločna po kablovodu Kronovo. V minulih letih so obratovalne razmere na kablovodu dosegale mejne vrednosti tako po obremenitvi kot po padcu napetosti. »Ker moramo našim odjemalcem zagotavljati nemoteno dobavo električne energije in omogočati nadaljnji razvoj obrti in industrije že pred gradnjo RTP Dobruška vas, smo izvedli dva večja ukrepa: kablovod Kronovo smo vključili v omrežje RTP Ločna, s čimer smo ga skrajšali in tako zmanjšali vpliv padca napetosti, izvedli pa smo tudi prevezavo dela odjemalcev na območju občine Šmarješke Toplice na drug daljnovod, s čimer smo razbremenili kablovod Kronovo,« pravijo v Elektru Ljubljana, kjer ob vsaki poizvedbi o priključitvi na distribucijsko omrežje naredijo analizo obstoječega in predvidenega stanja.

RTP od 2021 dalje

»Na podlagi te podamo stranki odgovor o možnosti priključitve in pogoje priklopa. Večjih porabnikov na omenjenem območju trenutno ne moremo priključevati, bo pa to možno z vključitvijo nove RTP,« zagotavljajo.

In kdaj bo to? Kot rečeno, so z deli pričeli lani jeseni. »Trenutno izvajamo gradbena dela, sredi leta sledi vgradnja opreme, ki bo potekala do konca leta. V januarju 2021 bomo dobavili in nato montirali transformatorje, sledijo pa še funkcionalni preizkusi in spuščanje v pogon. RTP bo v uporabi od sredine leta 2021 dalje,« so prepričani v Elektru Ljubljana. Pravijo, da je bilo sodelovanje z lokalno skupnostjo zgledno, »seveda pa bi lahko bilo boljše. Ob zavedanju lokalne skupnosti, kako pomembna je nova RTP za razvoj območja, bi lahko lokacijo izbrali hitreje,« pravijo.

Zagon težko pričakovan

Jože Kapler

Postavitev nove RTP Dobruška vas je po mnenju škocjanskega župana Jožeta Kaplerja izrednega pomena za celoten njihov prostor, zlasti za škocjansko in šentjernejsko gospodarstvo. »Pomeni bolj zanesljivo in zmogljivejšo oskrbo z elektriko, na kar res dolgo čakamo. Mnoga podjetja se te pridobitve res veselijo, saj jo potrebujejo za svoj razvoj,« pravi Kapler in pove, da so zadovoljni, da se je za postajo našel ugoden prostor v njihovi industrijski coni v Dobruški vasi, ob avtocesti. Lokacijo so dolgo iskali, menda kar osem let, a sedaj je prava in ustreza vsem kriterijem. »Lani se je izgradnja začela, do srede leta naj bi bila pri koncu gradbena dela in nato sledi zagon,« pravi župan in doda, da bo nova RTP pomembna tudi za njihove investitorje v novi gospodarski coni, ki nastaja prav zraven, in za bodoče, ki bodo zapolnili

Mnoga podjetja težave

Med podjetji, ki ima težave zaradi sedanjega slabo zmogljivega elektro omrežja, je tudi boštanjsko podjetje Gradnje d.o.o., ki je eden od investitorjev v novi škocjanski industrijski coni, Gospodarsko - tehnološkem centru Dobruška vas. Tu nameravajo postaviti novo betonarno, a prav zaradi nezadostne električne zmogljivosti to ne gre in morajo počakati na izgradnjo nove RTP.

»Eles nam ne more ponuditi dovolj velikega odvzema elektrike oz. je moč prešibka za našo dejavnost in to približno za polovico. Zato moramo z naložbo počakati. Betonarno, ki sedaj čaka zložena v skladišču, lahko sicer postavimo, a zagnati je ne moremo,« pove Franc Povše iz Gradenj Boštanj, ki upa, da bo nova RTP Dobruška vas zgrajena čim prej, vsaj do konca letošnjega leta. Njihovo podjetje ima v Boštanju že eno betonarno, s katero pokrivajo potrebe v Posavju in Zasavju, z novo v Dobruški vasi pa želijo delovati še na dolenjskem koncu.

Radko Luzar

Da je izgradnja RTP ključnega pomena za šentjernejsko gospodarstvo, je prepričan direktor podjetja L_Tek Radko Luzar. Kot pravi, si je na županskem mestu, ki ga je nedavno zapustil, skupaj s škocjanskim županom Kaplerjem ter predsednikom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomažem Kordišem dlje časa prizadeval prepričati Eles, da je ta investicija nujna za boljše gospodarstvo. »Nič koliko sestankov smo imeli. Električno omrežje je prešibko, nestabilno in dela se škoda. Marsikatera podjetja bi že gradila, pa zato niso, obstoječa pa imajo dnevno težave, tudi naše podjetje. Prihaja do kratkoročnih prekinitev električne energije, do stroje lomov, ipd., če je v dolenjski prestolnici večja poraba elektrike, se to čuti tudi pri nas. Malo je zdaj sicer boljše zaradi novega daljnovoda v Novem mestu, a to je kratkotrajno, saj je porabnikov energije v našem okolju vse več in s širitvijo industrijske cone tako v Šentjerneju kot v Škocjanu jih bo še več. RTP je zato nujen,« pove Luzar.

Denis Stepančič

Tako meni tudi Denis Stepančič, direktor Podgorja d.o.o. iz Šentjerneja, največjega proizvajalca pohištva za prosti čas pod eno streho v Evropi, ki je lani v dolenjsko-posavski regiji prejel naziv regijska gazela 2019. »V Podgorju postavitev nove RTP postaje v Dobruški vasi pozdravljamo. Oskrba z električno energijo je sicer tudi do sedaj potekala nemoteno, nam pa boljša infrastruktura dolgoročno zagotavlja zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo ter večjo fleksibilnost pri nadaljnji rasti in razvoju podjetja,« pravi Stepančič.

GZDBK podpira izgradnjo

Tomaž Kordiš (Foto: B.B.)

O pomenu RTP je za Dolenjski list spregovoril tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) Tomaž Kordiš. Zbornica že leta aktivno sodeluje pri aktivnostih za izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine. »To je prioriteta, saj obstoječa infrastruktura ni omogočala nadaljnjega razvoja gospodarstva regije. Bistveno izboljšavo elektroenergetske oskrbe je zagotovil daljnovod 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, z otvoritvijo RTP 110/20 kV Ločna pa se je močno povečala zanesljivost napajanja z električno energijo na Dolenjskem,« pove.

Občini Šentjernej in Škocjan sta bili uspešni na razpisu gospodarskega ministrstva za nepovratna sredstva za komunalno ureditev za širitev industrijskih con, ki omogoča širitev oz. gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti in s tem nova delovna mesta v regiji. »Investitorji v obeh industrijskih conah pričakujejo, da bo gradnja in zagon RTP 110/20 kV Dobruška vas potekala skladno z dogovorom. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je tudi pri tem projektu aktivno sodelovala z Elektrom Ljubljana in obema občinama. Za vse investitorje pomeni nov RTP Dobruška vas bistveno povečanje zanesljivosti napajanja v obeh občina,« meni Kordiš.

