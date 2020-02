Nekje gorela suha trava, v naselju Brezje pa zabojniki

2.2.2020 | 08:15

Foto: Arhiv DL

Včeraj popoldne ob 18. uri je na Smedniku v občini Krško gorela suha trava. Gasilci PGE Krško in PGD Smednik so požar pogasili.

Podobno je bilo le 44 minut pozneje, ko je na Belokranjski cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel in Stranska vas so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 20.46 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela vsebina večjega kovinskega zabojnika, zgodba pa se je ponovila ob 23.14. Obakrat so ogenj pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. O požaru pa so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

M. Ž.