Krka izgubila za las, Ribničani prepričljivo boljši

2.2.2020 | 08:35

Novomeški rokometaši so v Ormožu izgubili le za gol. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto, Ribnica - Rokometaši novomeške Krke so sinoči v 16. krogu lige NLB v gosteh po hudem in enakovrednem boju tesno z 28:29 (11:13) izgubili pri Jeruzalemu iz Ormoža.

Obračun ekip iz srednjega dela lestvice - med njima je bila pred včerajšnjo tekmo razlika štiri točke - je bil po pričakovanju izjemno izenačen. V 58. minuti so imeli gostitelji le gol prednosti (28:27), v zadnji slabi dve minuti pa so golu Davida Bogadija vstopili s prednostjo 29:27.

A trdovratni Dolenjci se niso predali, po zadetku Jake Jakšeta so Ormožanom znova zadihali za ovratnik (29:28), za neodločen izid pa jim je zavoljo zrele predstave domačih rokometašev zmanjkalo časa, so na STA povzeli dogajanje na igrišči.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Bojan Čudič, ki je dal devet zadetkov, pri Krki pa je bil s sedmimi goli najbolj razpoložen Jernej Avsec.

Po tekmi je Roman Zarabec, trener MRK Krka, povedal: »Čestitam Ormožu za zmago. Kljub temu, da smo se dobro borili, smo v sami končnici naredili nekaj napak, kar nas je stalo zmage. Morda bi za kaj več potrebovali tudi nekaj športne sreče in kakšno obrambo vratarjev več. Kljub temu moram pohvalit fante za borbeno igro, mi je pa žal, da za to borbenost nismo bili nagrajeni«.

Jernej Avsec, sinoči najboljši v novomeški vrsti, pa je ocenil: »Sem razočaran, saj smo se proti neposrednemu tekmecu dobro pripravili, a nam je na koncu zmanjkalo nekaj športne sreče. Kljub temu, da je tekma potekala v stilu gol za gol, smo tik pred koncem tekme naredili nekaj nepotrebnih napak, kar nas je stalo zmage.«

Novomeščani bodo v prihodnjem krogu prihodnjo soboto gostili Slovenj Gradec.

* Dvorana na Hardeku, sodnika: Knez in Smolko.

* Jeruzalem Ormož: Balent, Nunčič, Bogadi 4, Šoštarič 2, Čudič 9 (8), Žuran 7, G. Hebar, M. Hebar 2, Šulek, Kocbek 2, Krabonja, Ozmec, Mesarič 3 (1), Lukman, Ciglar.

* Krka: Brajer, Urbič, Avsec 7 (2), Pršina, Bevec 2, Hvastija, Irman 5, Jakše 4, Gorela, Klemenčič, Rašo 1, Batagelj, Kukman 5 (2), Windischer, Matko, Kete 4.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 9 (9), Krka 7 (6).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 10, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Riko Ribnica - Butan plin Izola 30:21 (16:9)

Drugouvrščeni Ribničani so v obračunu z zadnjeuvrščenimi tekmeci iz Izole zanesljivo osvojili nov par točk. Za vodilnimi Celjani zaostajajo pet, pred tretjeuvrščenimi Velenjčani, ki bodo v nedeljo gostovali v Kopru, pa imajo prav toliko točk prednosti.

Ribničani so resno in odgovorno opravili svoj posel in bili od prve do zadnje minute absolutni gospodarji domačega parketa. Že po polovici tekme je njihova prednost znašala sedem golov (16:9), tako da je bil drugi polčas zgolj stvar rutine, je poročala STA.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Rok Setnikar z osmimi goli, pri gostih pa sta Spasoje Gačević in Marko Nikolić dosegla po pet zadetkov.

Ribničani bodo v prihodnjem krogu gostovali v Kopru, ekipa iz Izole pa v Dobovi. Obe tekmi bosta v soboto, 8. februarja.

* ŠC Ribnica, gledalcev 250, sodnika: Satler in Pukšič.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 3, Horvat 3, Vujačić, Žagar, Knavs 3, Ilc, Ranisavljević, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan, Klarič, Cimerman 5, Pucelj 5 (3), Tomšič 1, Setnikar 8.

* Butan plini Izola: Logar, Hušić, Jurič, Gačević 5, Poberaj 4, Božič, Petrović, Gašperšič, Novak, Miklavec 2, Alessio, Beganović, Galina 2, Zorič Stepančič, Nikolić 5, Čolić.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (3), Butan plin Izola 5 (3).* Izključitve: Riko Ribnica 4, Butan plin Izola 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.