Obvoznica Šmihel: OPPN sprejet, a to je šele začetek

2.2.2020 | 09:30

(#91210) Del vizualizacije načrtovane obvoznice Šmihel: eno od dveh krožišč bo pod železniško progo Metlika–Novo mesto in zajema še desno navezavo za ŠC in Šegovo ulico ter levo navezavo za Šmihel in naprej Smrečnikovo ulico. Do krožišča obvoznica poteka vzhodno od železniške proge, naprej pa zahodno do naslednjega krožišča pri romskem naselju. (Vir: GPI)

Novo mesto - Prometne zagate Šmihela in širšega območja Drske s Šolskim centrom Novo mesto vred so znane, že leta pa jih novomeška občina načrtuje preseči z gradnjo obvoznice. Čeprav jo bo neznano kdaj gradila država, občina vztraja na čimprejšnji izvedbi. Na zadnji občinski seji so občinski svetniki in svetnice v drugi obravnavi potrdili njen potek, vključno z navezovalnimi občinskimi cestami.

Sedanja Šmihelska cesta oz. ulica in okoliške proti Regrči vasi ali Drski so dnevno prometno zelo obremenjene, k čemur pripomore še tranzitni promet z belokranjske smeri. MO Novo mesto je v lanskem letu pripravila občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel, ki jo je sicer predvideval že občinski prostorski načrt izpred desetletja. Z njeno gradnjo bo mesto dobilo eno pomembnejših novih vpadnic, ki bi prometno razbremenile omenjeno območje, vključno z največjim stanovanjskim naseljem na Ulici Slavka Gruma.

Po gradnji obvoznice bodo ukinili dva sedanja železniška prehoda, in sicer na Bajčevi ulici in prehod pri romskem naselju.

Potek načrtovane obvoznice Šmihel od severa proti jugu je za Dolenjski list orisala Mojca Tavčar, vodja oddelka za okolje in prostor na MO Novo mesto: »Začne se na predhodno rekonstruirani Šmihelski cesti, torej nekoliko južneje od Westrove ulice, in poteka po obstoječi trasi vse do pokopališča Šmihel. Tam se spusti pod železniški nadvoz za Revoz, in poteka naprej še približno 300 metrov po vzhodni strani železniške proge Metlika–Novo mesto, torej med železnico in OŠ Šmihel. Nato se v krožišču pod železnico prestavi na zahodno stran proge, se proti jugu nadaljuje do romskega naselja Šmihel, se pravi zahodno od naselja, in se na skrajnem južnem delu naveže na projekt tretje razvojne osi oziroma projekt zahodne obvoznice Novega mesta.«

Novi krožišči

Celotna dolžina trase obvoznice je 1330 metrov, kot je dodala Tavčarjeva, pa zajema dve novi krožišči: »Prvo bo pod železniško progo, nanj se bo navezala cesta do Šegove ulice in stare Šmihelske, to je navezava Šolskega centra Novo mesto na obvoznico, drugo pa je navezava starega Šmihela na obvoznico in v nadaljevanju tudi Smrečnikove ulice. Drugo krožišče bo nekoliko južneje, ima navezavo za romsko naselje Šmihel in še eno na novo lokalno povezavo za Drsko čez Šipčev hrib, ki bo povezala stanovanjski bazen Ulice Slavka Gruma.«

Decembra sprejeti OPPN ne obravnava samo regionalne državne ceste oz. obvoznice, ampak tudi lokalne cestne navezave: »Torej za romsko naselje Šmihel, cesta za Drsko čez Šipčev hrib, navezava Šolskega centra in še starega Šmihela na samo obvoznico. Poskrbljeno bo tudi za pešce in kolesarje, saj ob obvoznici ločeno potekajo tudi kolesarske in površine za pešce, predvidena so avtobusna postajališča in ustrezne povezave za pešce, tako do novega železniškega postajališča pri Šolskem centru kot do OŠ Šmihel.«

Zaradi obvoznice bo potrebno porušiti dve stanovanjski hiši, po gradnji te prometnice pa bodo ukinili dva sedanja železniška prehoda, in sicer na Bajčevi ulici in prehod pri romskem naselju.

Več parkirišč

»Predvidena je tudi nova ureditev na območju pokopališča in Osnovne šole Šmihel. Z obvoznico bo namreč stara Šmihelska cesta do pokopališča ostala slepa ulica, zato je tam predvideno manjše krožišče, tudi kot obračališče za šolske avtobuse. Tam sta predvideni tudi dve postajališči za šolske avtobuse in pa nove parkirne površine tako za potrebe pokopališča kot same šole. Tudi Šolski center po teh načrtih dobi štiri nova avtobusna postajališča in urejeno parkirišče za osebna vozila in kolesa,« je še dodala sogovornica.

V dveh fazah

Gradnja je sicer predvidena v dveh fazah. Prva zajema del od navezave na obstoječo Šmihelsko cesto do krožišča pod železnico in navezave do Šolskega centra ter Smrečnikove ulice na novo obvoznico. Druga faza je po besedah vodje oddelka za okolje in prostor vezana na gradnjo novomeške zahodne obvoznice, »saj se šmihelska obvoznica v skrajnem jugu naveže nanjo in je vezana na državni prostorski načrt za tretjo razvojno os«.

Kot omenjeno, je občinski svet decembra usklajeni predlog OPPN tudi v drugi obravnavi soglasno sprejel, hkrati pa na pobudo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet župana z občinsko upravo pozval, da ob prvi naslednji spremembi OPPN vključi tudi povezovalno cesto med kotlovnico in Drsko ter da še v letošnjem letu zagotovi ustrezna sredstva za pripravo projektne dokumentacije ter odkupe zemljišč.

Članek je bil objavljen v 2. številki Dolenjskega lista z dne 9. januar 2020.

Mirjana Martinović