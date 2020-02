Z le polovico ekipe preprosto ni šlo

2.2.2020 | 10:45

Jošilo je v zadnji četrtine v vrste Cibone vnesel kar nekaj panike, a so se Zagrebčani zbrali in na koncu zmagali. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 18. krogu lige ABA doma izgubili s Cibono z 69:77 (15:26, 35:44, 50:62). Krkašem ne gre očitati prav veliko, saj so tekmo proti neposrednim tekmecem za obstanek v ligi odigrali brez dveh organizatorjev igre in praktično brez centrov.

Z izjemo prvih nekaj minut je Cibona vodila celo tekmo, večino časa s kakimi desetimi točkami razlike, a so krkaši z veliko mero borbenosti in nepopustljivosti ter ob bučni podpori s tribun Zagrebčane v zaključku tekme ujeli, a jim je za popoln preobrat na koncu preprosto zmanjkalo moči.

Krka je tekmo odigrala brez Glenna Coseyja, ki ga muči vnetje ramenskega živca, in Paola Marinellija, ki ima bolečine v preponi. Še bolj kot njuna odsotnost se je poznala praznina pod košem, ki je nastala po odhodu centra Marvina Jamesa v Grčijo, preostala dva centa, Dalibor Đapa in Žiga Fifolt pa, sta na parketu skupaj preživela le dobrih 12 minut.

Cibona je s pridom izkoriščala premoč pod obročem, ki se je v prvem polčasu kazala predvsem v velikem številu prostih metov Zagrebčanov. Na to je v nekoliko pikrem slogu opozoril tudi uradni komentator tekme Franci Kek, kar so sodniki razumeli kot nedopusten pritisk na sojenje in mu prepovedali nadaljnje komentiranje.

Morda je prav to podžgalo varovance Vladimirja Anzulovića, da so v drugem polčasu zaigrali z energijo, ki smo jo pogrešali na nekaterih prejšnjih tekmah, ob tem pa se je precej razrahljala tudi disciplina v Ciboni, kar je ob živce spravljalo njenega trenerja Ivana Velića, ki je kljub brcanju v reklamne panoje in metanju plastenke z vodo ob tla dobil le blago sodniško opozorilo, ne pa tudi tehnične napake zaradi nešportnega vedenja.

Padec koncentracije v igri Cibone je Krka v začetku zadnje četrtine znala izkoristiti. S hitro in borbeno igro ter na krilih razigranega Marka Jošila (21 točk, 8 skokov) so naredili delni izid 17:4 in se po trojki Luke Lapornika tri minute in pol pred koncem približali na vsega točko zaostanka.

Dlje žal ni šlo. Cibona se je spet zatekla k preverjenemu receptu - igri pod koš - in po štirih zaporednih točkah Ivana Novačića je postalo jasno, da je zmaga Krke težko dosegljiv cilj.

"Tekmo smo izgubili v prvem polčasu, ko nismo znali obraniti Ciboninih napadov. Zelo težko je bilo igrati brez dveh prvih organizatorjev igre, še posebej se je to poznalo v napadu, kjer so igralci morali igrati na položajih, na katerih drugače ne igrajo. Na koncu smo prišli na razliko ene točke, a nam je zmanjkalo moči. Na koncu sem lahko zadovoljen, s kakšno energijo so fantje odigrali tekmo, še posebej v drugem polčasu. Za kaj več pa nam je zmanjkal organizator," je po tekmi povedal trener Krke Vladimir Anzulović.

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1000, sodniki: Obrknežević, Stefanović (oba Srbija), Nedović (Slovenija).

Krka: Škedelj 2, Pašalić 9 (1:1), Fifolt 3 (3:4), Balažič 8, Jošilo 21 (2:2), Lapornik 15 (2:2), Ramljak 11 (1:1).

Cibona: Rebec 12 (3:4), Katić 8, Bundović 6 (6:6), Novačić 22 (5:6), Badžim 4 (2:3), Rozić 9 (2:4), Gibson 10 (1:2), Ramljak 6.

Prosti meti: Krka 9:10, Cibona 19:25.

Met za tri točke: Krka 8:24 (Lapornik 3, Pašalić 2, Balažič 2, Jošilo), Cibona 4:16 (Gibson, Rozić, Rebec, Novačić).

Osebne napake: Krka 21, Cibona 18.

Pet osebnih: /.

B. Blaić

Galerija