Madež v potoku Kobila

2.2.2020 | 18:30

Foto: Arhiv DL

V bližini Mihovice v občini Šentjernej so malo pred 10.30 v potoku Kobila opazili madež. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so ugotovili, da izteka neznana tekočina in so na kraj izlitja postavili tri pregrade s pivniki, ki jih bodo v naslednjih dneh menjavali. O dogodku so obvestili pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok in škodo.

V gozdu našli protipehotno mino

V bližini Dolenjega Suhorja pri Vinici v občini Črnomelj so malo po pol deveti dopoldne v gozdu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta vadbeno protipehotno mino, ostanek JLA, odstranila in do uničenja shranila v skladišče. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Pomagali reševalcem do obolele osebe

Na ulici Slavka Gruma v Novem mestu so ob 10.50 gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto ob prisotnosti policije vstop do obolele osebe.

Odprli vrata

V Dolenjem Leskovcu v občini Krško gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu in zamenjali ključavnico.

M. Ž.