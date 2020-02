Številni bi ponovili izpitno vožnjo

3.2.2020 | 10:25

Turneja mobilnosti je potekala po desetih slovenskih krajih, tudi v Novem mestu in Krškem. (Foto: arhiv Zavarovalnice Triglav)

Ljubljana, Novo mesto - Od skoraj 300 voznikov, ki so se v desetih slovenskih krajih lani preizkusili v vožnji na simulatorju varne vožnje DRAJV, so se najbolje odrezali Celjani, najšibkejšo vožnjo pa so prikazali vozniki na skrajnem severovzhodnem delu države. Pokazalo se je, da tako tisti z daljšim vozniškim stažem, kot mladi vozniki, pri vožnji sicer prepoznajo nevarno situacijo v prometu, vendar pa se nanjo ne odzovejo ustrezno oziroma se trku ne uspejo izogniti zaradi prevelike hitrosti.

Gre za rezultate Turneje mobilnosti, ki je pod okriljem Zavarovalnice Triglav lani potekala po desetih slovenskih mestih, med drugimi tudi v Novem mestu in Krškem. S pomočjo simulatorja vožnje DRAJV so po različnih regijah testirali, kako se vozniki odzivajo v nekaterih nepredvidljivih situacijah, v okviru akcije Ponovno na izpitno vožnjo pa so se vozniki preizkusili tudi na cesti.

Odziv je bil, kot so sporočili z Zavarovalnice Triglav, odličen, saj se je na ponovitev izpitne vožnje prijavilo več kot 1.600 voznikov. Rezultat pa je skoraj zaskrbljujoč. Izmed izžrebancev, ki so lahko skupaj z izkušenim učiteljem vožnje podoživeli izpitno vožnjo, bi jih namreč, kot pravijo v največji slovenski zavarovalnici, vozniški izpit uspešno opravila manj kot polovica. Kljub temu pa je to boljši rezultat kot na Turneji mobilnosti, kjer izpita ne bi opravila kar dva od treh voznikov.

Vse našteto bo, kot pravijo na Triglavu, izhodišče posebnega dogodka z naslovom Anatomija slovenske vožnje, ki bo potekal 13. februarja v digitalnem centru Triglav Lab. Na njem bodo v največji slovenski zavarovalnici skupaj s strokovnjaki iz različnih področij, tudi psihologi in sociologi, podali celovit vpogled v ozadje voznikovega obnašanja in predstavili njihove analize na področju vozniških navad v Sloveniji.

M. L.-S.