Preventivne zdravstvene meritve

3.2.2020 | 08:50

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Regrča vas - Območno združenje RKS Novo mesto in Krajevna organizacija RKS Regrča vas organizirata preventivne zdravstvene meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Meritve bodo potekale v sredo, 5. februarja, od 17. do 18. ure v Domu krajanov Regrča vas.

M. L.-S.